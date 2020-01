Aaditya Thackeray appointed as guardian minister for Mumbai suburban, Ajit Pawar for Pune

Mumbai: Chief Minister Uddhav Thackeray has announced the names of the guardian ministers for all 36 districts of Maharashtra on Wednesday. Shiv Sena leader and Minister for Environment and Tourism Aaditya Thackeray became the new guardian minister of Mumbai suburban district, while Deputy Chief Minister Ajit Pawar was appointed as the guardian minister of Pune.

Congress’ Aslam Shaikh, who is the minister for textile and fisheries in the Uddhav Thackeray cabinet, is the new guardian minister of Mumbai city. Other Congress leader Balasaheb Thorat, who is revenue minister, is Kolapur’s guardian minister, while NCP’s Hasan Mushrif is Ahmednagar’s guardian minister.

Notably, Sena leader and minister for urban development, Eknath Shinde, is the only minister to be given the responsibility of two districts — Thane and Gadchiroli, as guardian minister.

The detail list is given below:

1. Pune - Ajit Anantrao Pawar

2. Mumbai City - Aslam Ramzan Ali Sheikh

3. Mumbai Suburb - Aditya Uddhav Thackeray

4. Thane - Eknath Sambhaji Shinde

5. Rayagad - Aditi Sunil Tatkare

6. Ratnagiri - Anil Dattatraya Parab

7. Sindhudurg - Uday Ravindra Samant

8. Palghar - Dadaji Dagadu Bhuse

9. Nashik - Chhagan Chandrakant Bhujbal

10. Dhule - Abdul Nabi Sattar

11. Nandurbar - KC Padavi

12. Jalgaon - Gulabrao Raghunath Patil

13. Ahmednagar - Hasan Miyalal Mushrif

14. Satara - Shamrao alias Balasaheb Pandurang Patil

15. Sangli - Jayant Rajaram Patil

16. Solapur - Dilip Dattatray Walse Patil

17. Kolhapur - Vijay alias Balasaheb Bhausaheb Thorat

18. Aurangabad - Subhash Rajaram Desai

19. Jalna - Rajesh Ankushrao Tope

20. Parbhani - Nawab Mohammed Islam Malik

21. Hingoli - Varsha Eknath Gaikwad

22. Bead - Dhananjay Panditrao Munde

23. Nanded - Ashok Shankarrao Chavan

24. Osmanabad - Shankarrao Yashwantrao Gadakh

25. Latur - Amit Vilasrao Deshmukh

26. Amravati - Yashomati Chandrakant Thakur (Sonawane)

27. Akola - Omprakash Babarao Kadu alias Bachchu Kadu

28. Washim - Shambhuraj Shivajirao Desai

29. Buldhana - Dr Rajendra Bhaskararao Shingne

30. Yavatmala - Sanjay Dulichand Rathod

31. Nagpur - Dr Nitin Kashinath Raut

32. Wardha - Sunil Chhatrapal Kedar

33. Bhandara - Satej alias Bunty D Patil

34. Gondia - Anil Vasantrao Deshmukh

35. Chandrapur - Vijay Namdevrao Wadettivar

36. Gadchiroli - Eknath Sambhaji Shinde