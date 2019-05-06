CBSE Class 10 Results 2019: Full list of toppers

CBSE Class 10 Results 2019: The Central Board of Secondary Education (CBSE) on Monday declared the CBSE class 10 results with girls outscoring boys yet again. While the pass percentage of girls was 92.45 percent, boys scored 90.14 per cent marks. The CBSE class 10 results were announced in record time following court direction.
The results are available on the Central Board of Secondary Education's (CBSE) official websites: cbseresults.nic.in and cbseresults.nic.in. The results for CBSE Class 12 exam were announced way ahead of schedule last week. The CBSE was also ahead of the ICSE board which is the first to announce the results every year.
Siddhant Pengoriya from Lotus Valley International School in Noida, is among the 13 toppers who all scored 499 out of 500 in the exam. The names of the other toppers, each of whom are from a different school, are Divyansh Wadhwa, Yogesh Kumar Gupta, Ankur Mishra, Vatsal Varshney, Manya, Aryan Jha, Taru Jha, Bhavana Sivadas, Ish Madan among others. Twenty four students bagged the second rank in CBSE Class 10 results with 498 marks, while 58 students shared the third spot with 497 marks.
Here is the full list of CBSE Class 10 toppers
|List of Toppers 2019 (Top Positions) All Over (Full Subjects)
|Candidate Name
|Total Marks
|Name of School and Address
|Region
|Gender
|1
|SIDDHANTPENGORIYA
|499
|LOTUS VALLEY INT SCH 2SEC 126 NOIDA GB NGR UP
|Dehradun
|M
|2
|DIVYANSHWADHWA
|499
|BAL BHARTI PUBLICSCHOOL NOIDA G B NAGARUP
|Dehradun
|M
|3
|YOGESH KUMARGUPTA
|499
|ST PATRICK'S SCHSHEETLA CHAUKIYAJAUNPUR UP
|Prayagraj
|M
|4
|ANKUR MISHRA
|499
|S A J SCHOOL SEC-14CVASUNDHRA GHAZIABADUP
|Dehradun
|M
|5
|VATSALVARSHNEY
|499
|DEWAN PUB SCHOOLWESTEND ROAD MEERUTCANTT UP
|Dehradun
|M
|6
|MANYA
|499
|ST XAVIER`S SCHOOLMODEL TOWN PH-IIBHATINDA PB
|Panchkula
|F
|7
|ARYAN JHA
|499
|NAND VIDYA NIKETANDHICHDA RING ROADJAMNAGAR GT
|Ajmer
|M
|8
|TARU JAIN
|499
|ST.ANGELA SOPHIA SR SECSCH.GHAT GATE JAIPURRAJ
|Ajmer
|F
|9
|BHAVANA NSIVADAS
|499
|PALGHAT LIONS SCHOOLKOPPAM PALAKKADKERALA
|Trivandrum
|F
|10
|ISH MADAN
|499
|CH CHHABIL DASS PUBSCH PATEL NGRGHAZIABAD UP
|Dehradun
|M
|11
|DIVJOT KAURJAGGI
|499
|CONVENT OF JESUS &MARY AMBALA CANTTHARYANA
|Panchkula
|F
|12
|APOORVA JAIN
|499
|UTTAM SCH FOR GIRLSSHASTRI NGR GHAZIABADUP
|Dehradun
|F
|13
|SHIVANI LATH
|499
|MAYOOR SCHOOL SEC-126NOIDA G B NAGAR UP
|Dehradun
|F
|14
|KAASHVI JAIN
|498
|P K R JAIN VATIKA PUBSCH NASIRPUR AMBALAHRY
|Panchkula
|F
|15
|ADHEENA ELSAROY
|498
|SILVER HILLS PUB SCHMARIKUNNU PO CALICUT
|Trivandrum
|F
|16
|AYUSHIPUSHKAR
|498
|D P S SEC-II RAKSHAKHAND ELDECO CLYLUCKNOW UP
|Prayagraj
|F
|17
|MALLIKAMANDAL
|498
|APEEJAY SCHOOL SECTOR-16 A NOIDA G B NAGAR UP
|Dehradun
|F
|18
|SAKSHI SAXENA
|498
|TAGORE PUBLIC SCHOOLSECTOR 2 PALWALHARYANA
|Panchkula
|F
|19
|TARUSHRAJAWAT
|498
|PRIYANKA MODERN SCHNAURANGABD DHAMPURBIJNOR UP
|Dehradun
|M
|20
|ROHAN BATRA
|498
|M M INTERNATIONALSCHOOL SADOPURAMBALA HARYANA
|Panchkula
|M
|21
|DRISHTI GUPTA
|498
|BHAWAN VIDYALAYASECTOR 15 PANCHKULAHRY
|Panchkula
|F
|22
|PAKHI VATS
|498
|GURUKUL THE SCHOOLNH-24 GHAZIABAD UP
|Dehradun
|F
|23
|NISHITA SINGH
|498
|DELHI PUBLIC SCHOOLMEERUT RD GHAZIABADUP
|Dehradun
|F
|24
|PRATHAMKUMARSHRIVASTAVA
|498
|AMITY INTERNATIONALSCH VASUNDHARAGHAZIABAD UP
|Dehradun
|M
|25
|GAURAV SINGH
|498
|SUNBEAM SCH PODULHPUR MUGHALSARAICHANDAULI UP
|Prayagraj
|M
|26
|RADHIKA GUPTA
|498
|DELHI PUB SCHOOLGAMMA SECTOR GREATERNOIDA UP
|Dehradun
|F
|27
|SHIVIKA DUDANI
|498
|AMITY INTERNATIONALSCH SEC-7 PUSHP VIHAR NDLI
|Delhi
|F
|28
|SALMA A N
|498
|LE MER PUBLIC SCHTRIPRAYAR NATTIKATHRISSUR KL
|Trivandrum
|F
|29
|MANAN GUPTA
|498
|KHAITAN PUB SCHRAJENDRA NGRSAHIBABAD GHAZIABAD
|Dehradun
|M
|30
|STUTI DIXIT
|498
|MODERN VIDYA NIKETANSR SEC SCH SEC 17 FBDHRY
|Panchkula
|F
|31
|ARINDAMSARMA
|498
|GURUKUL GRAMMARSCHOOL GUWAHATI
|Guwahati
|M
|32
|YASHAS D
|498
|VIDYAVARIDHI INTLSCHOOL HULIYARTUMKUR KK
|Chennai
|M
|33
|GARGI GOEL
|498
|VISHWA BHARATI PUB SCHSEC28 ARUN VIHAR NOIDAUP
|Dehradun
|F
|34
|PUSHPACHAUDHARY
|498
|CHILDREN'S ACADEMYVIJAY NAGAR SEC-IX GZBDUP
|Dehradun
|F
|35
|JANVI BIST
|498
|RALLI INTL SCHNITIKHAND IIIINDIRAPURAM GZBD UP
|Dehradun
|F
|36
|PRIYANKA
|498
|CONVENT OF JESUS &MARY AMBALA CANTTHARYANA
|Panchkula
|F
|37
|SIRINXA XAVIER
|498
|VIMAL JYOTHY CENTRALSCHOOL MUPLIYAMTHRISSUR KL
|Trivandrum
|F
|38
|ISHASRIVASTAVA
|498
|RANI LAXMI BAI MEM SCHINDIRA NGR LUCKNOW UP
|Prayagraj
|F
|39
|ANKIT SAHA
|497
|B V B PUBLIC SCHOOLBHEL R C PURAMHYDERABAD TL
|Chennai
|M
|40
|ADREE DAS
|497
|NEW HORIZON SCHOLARSSCHOOL THANE(W)MAHARASHTRA
|Chennai
|M
|41
|ELIZABETHJACOB
|497
|MAR BASELIOS PUBSCHOOL MANGANAMKOTTAYAM KERALA
|Trivandrum
|F
|42
|SUHANI JOSHI
|497
|DEEP MEMORIAL PUBSCHOOL RAMPRASTHAGHAZIABAD UP
|Dehradun
|F
|43
|SHUBHAGARWAL
|497
|DEWAN PUB SCHOOLWESTEND ROAD MEERUTCANTT UP
|Dehradun
|M
|44
|GIRIJA M HEGDE
|497
|SRI MANJUNATHESHWARACENTRAL SCHOOLDHARWAD KK
|Chennai
|F
|45
|JAGNOOR KAURCHANDI
|497
|AMENITY PUBLIC SCHOOLRUDRAPUR U S NAGAR UK
|Dehradun
|F
|46
|LOKESH JOSHI
|497
|ST PETER`S SCHKISHANPUR UDHAM SINGHNAGAR UK
|Dehradun
|M
|47
|GAURI SINGH
|497
|AMITY INTERNATIONALSCH VASUNDHARA
|Dehradun
|F
|48
|ASHITA SINGHPANWAR
|497
|DELHI PUBLIC SCHOOLINDIRAPURAMGHAZIABAD UP
|Dehradun
|F
|49
|ARNAV SINGH
|497
|THE ARMY PUBLIC SCHRIDGE ROAD DHAULAKUAN ND
|Delhi
|M
|50
|AISHWARYAHARIHARANIYER
|497
|PRESIDENCY SCHOOLBANGALORE KK
|Chennai
|F
|51
|NALADALADISHACHOWDARY
|497
|PRESIDENCY SCHOOLBANGALORE KK
|Chennai
|F
|52
|PRITHVI PSHENOY
|497
|VIDYANIKETAN PUBLICSCHOOL ULLALBANGALORE KK
|Chennai
|F
|53
|GOKUL NAIR A
|497
|ARYA CENTRAL SCHOOLPATTOM TRIVANDRUMKERALA
|Trivandrum
|M
|54
|RAGHAVSINGHAL
|497
|GURUKUL THE SCHOOLNH-24 GHAZIABAD UP
|Dehradun
|M
|55
|ADITYA TOMAR
|497
|DELHI PUBLIC SCHRAJNAGAR NH-58GHAZIABAD UP
|Dehradun
|M
|56
|SIMRAN SINHA
|497
|TAGORE ACADEMYSECTOR 3 HUDABALLABGARH HRY
|Panchkula
|F
|57
|MADDALAHARSHINI
|497
|MERIDIAN SCHOOLBANJARA HILLSHYDERABAD TL
|Chennai
|F
|58
|EASHA A PAI
|497
|BHAVANS VIDYA MANDIRGIRI NAGAR COCHINKERALA
|Trivandrum
|F
|59
|ANMOL GUPTA
|497
|APEEJAY SCHOOL SECTOR-16 A NOIDA G B NAGAR UP
|Dehradun
|F
|60
|MALLIKAAJMANI
|497
|CONV. OF JESUS & MARYSCH BANGLA SAHIB MRGND
|Delhi
|F
|61
|PIA GUPTA
|497
|AMITY INTL. SCHOOL SEC46 GURGAON HRY
|Panchkula
|F
|62
|RISHIKACHAUDHARY
|497
|HOLY CHILD SCHOOLMORNI RD BAIRWALAPANCHKULA
|Panchkula
|F
|63
|VAISHNAVISINGH
|497
|RANI LAXMI BAI MEM SCHINDIRA NGR LUCKNOW UP
|Prayagraj
|F
|64
|ARJIT ALOK SRIVASTAVA
|497
|SWAMI J S PUB SCH KUTCHERI RD RAE BARELI UP
|Prayagraj
|M
|65
|SAIUDITI ROUT
|497
|THE MOTHER`S PUBLICSCH UNIT 1 BBSRKHORDHA OD
|Bhubaneswar
|F
|66
|NEHA JAIN
|497
|SALWAN PUBLIC SCHOOLRAJINDER NAGAR NEWDELHI
|Delhi
|F
|67
|ASTHARAGHUWANSHI
|497
|ST JOSEPH'S CONVENT SRSEC SCH RATLAM M P
|Ajmer
|F
|68
|MIHIKA PARAGDESHPANDE
|497
|SUNCITY SCHOOL, SEC-54GURGAON
|Panchkula
|F
|69
|K V PRANAV
|497
|SRI CHAITANYA TECHNOSCHOOL JPNAGARBANGALORE KK
|Chennai
|M
|70
|ARYA JAYANTDAOO
|497
|BHARTI KRISHNA VIDYAVIHAR TELENKHEDINAGPUR MR
|Chennai
|F
|71
|ATHUL VIJAY K
|497
|ST JOSEPHS ENG MED SCHANGADIPURAMMALAPPURAM KL
|Trivandrum
|M
|72
|POORTISRIVASTAVA
|497
|LUCKNOW PUB SCHOOLSEC-I LDA COLONYLUCKNOW UP
|Prayagraj
|F
|73
|KUSHAGRARAGHUVANSHI
|497
|DELHI PUB SCH SECTOR132 NOIDA G B NAGAR UP
|Dehradun
|M
|74
|MEHUL GARG
|497
|DELHI PUBLIC SCHOOLMEERUT RD GHAZIABADUP
|Dehradun
|M
|75
|ISHITAAGARWAL
|497
|DAV PUB SCH RAJENDERNGR SAHIBABADGHAZIABAD UP
|Dehradun
|F
|76
|RIDHIMA GUPTA
|497
|VANASTHALI PUB SCHSEC-3 VASUNDRAGHAZIABAD UP
|Dehradun
|F
|77
|SUMAITA LAISA
|497
|USHA MARTIN SCHOOLSHIMULDHAB MALDA WB
|Bhubaneswar
|F
|78
|KALPANAKUMARI
|497
|N K BAGRODIA PUB SCHSEC-4 DWARKA NEW DELHI
|Delhi
|F
|79
|AYUSHI SHAH
|497
|K D AMBANIVIDYAMANDIRDIGVIJAYGRAMJAMNAGAR GUJ
|Ajmer
|F
|80
|HITESHWARSHARMA
|497
|BHAWAN VIDYALAYASECTOR 15 PANCHKULAHRY
|Panchkula
|M
|81
|GADHA SURESH
|497
|VIJAYAGIRI PUB SCHOOLCHALAKUDY THRISSURKERALA
|Trivandrum
|F
|82
|SHAGUN MITTAL
|497
|DELHI PUBLIC SCHOOL SRKALAGAON DEHRADUNUK
|Dehradun
|F
|83
|SHAURYAAGARWAL
|497
|AMITY INTERNATIONALSCH VASUNDHARAGHAZIABAD UP
|Dehradun
|M
|84
|PRAGATISATPATHI
|497
|O P JINDAL SCHPATRAPALI KHARSIA RDRAIGARH CG
|Bhubaneswar
|F
|85
|SEJAL SAXENA
|497
|NAVY CHILDREN SCHOOLCHANAKYA PURI NEWDELHI
|Delhi
|F
|86
|DISHA
|497
|BHIWANI PUBLIC SCHOOLBHIWANI HARYANA
|Panchkula
|F
|87
|YATEE SUKHANI
|497
|AMITY INTL. SCHOOL SEC46 GURGAON HRY
|Panchkula
|F
|88
|APOORVAGULATI
|497
|LITTLE ANGELS SCHOOLMODEL TOWN SONEPATHRY
|Panchkula
|F
|89
|SHRIDHARVASHISHTHA
|497
|K V SECTOR 31 CHANDIGARH
|Panchkula
|M
|90
|B KAVIYAVARSHINI
|497
|VIDHYA NIKETAN PUB SCHPULIAKULAM RDCOIMBATORE
|Chennai
|F
|91
|DEEPSNA PANDA
|497
|APEEJAY SCHOOL NERULNAVI MUMBAIMAHARASHTRA
|Chennai
|F
|92
|DHATRIKAUSHALMEHTA
|497
|RELIANCE FOUNDATIONSCHOOL THANEMAHARASHTRA
|Chennai
|F
|93
|KAUSHAL SINGH
|497
|SHRIJI BABA SARASWATIVIDYA MANDIR MATHURAUP
|Prayagraj
|M
|94
|NITYAM PAREEK
|497
|LOTUS VALLEY INT SCH 2SEC 126 NOIDA GB NGR UP
|Dehradun
|M
|95
|KASHISHMEHROTRA
|497
|AMITY INTNL SCH SEC-1HS-1 VASUNDHARAGHAZIABAD
|Dehradun
|F
|96
|DEEPANSHUBISARIYA
|497
|K L INTNL SCH SOMDUTTVIHAR GARH RD MEERUTUP
|Dehradun
|M
|97
|KHUSHI RAWAT
|497
|BAL BHARATI PUB SCHOOL SECTOR-14 ROHINI DELHI
|Delhi
|F
According to a press release issued by CBSE last month, the CBSE board examination was conducted in about 6,000 examination centres across India and abroad. A total of 31,14,831 students registered for the CBSE Class 10 and Class 12 board examinations, out of which 18,27,472 registered for the Class 10 exams. The CBSE Class 12 board exam results were declared on 2 May 2019.
Human Resource Minister Prakash Javadekar tweeted to congratulate the students. "Congratulations to over 16 lakh students who have succeeded in #CBSE Xth board examinations and best of luck for those who couldn`t make this time but will make it in next attempt. Overall pass percentage has increased by 4.40 from 80.70 per cent in 2018 to 91.10 in 2019," he said.
Prime Minister Narendra Modi also congratulated students and also appreciated the hard work and sacrifice put in even by their teachers and parents. "Proud of my young friends who have successfully cleared the CBSE Class X examinations. Wishing them the very best for their journey ahead. May these young minds continue making us proud," he tweeted.
Trivandrum zone outperformed others in pan India circuit with 99.85 pass percentage, with Chennai coming a close second at 99 per cent and Ajmer third at 95.89.