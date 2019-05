Cyclone Fani: East Coast Railway cancels 147 passenger trains, diverts 1

In the face of the impending cyclonic storm Fani, the East Coast Railway on Thursday cancelled a total of 147 passenger trains.

Keeping in mind the safety and security of the passengers, the railways had earlier cancelled 107 trains from May 1-3. These trains were scheduled to pass in Bhadrak-Vizianagaram Railway section of Howrah-Chennai line.

It has further decided to cancel 40 more trains, i.e. 3 trains on May 2, 21 trains on May 3 and 16 Trains on May 4. These apart, two trains will be cancelled partially--one will be diverted and another will be resumed after reviewing the situation.

Apart from these, some local passenger trains will also remain cancelled on Friday from both directions.

The trains cancelled are:

1) 12802 NEW DELHI PURI PURUSOTTAM EXPRESS 02.05.2019

2) 22909 VALSAD PURI VALSAD-PURI EXPRESS 02.05.2019

3) 15905 KANYAKUMARI HOWRAH VIVEK EXPRESS 02.05.2019

4) 18409 HOWRAH PURI SHRI JAGANNATH EXPRESS 03.05.2019

5) 22201 SEALDAH PURI SEALDAH-PURI EXPRESS 03.05.2019

6) 12863 HOWRAH YESVANTPUR HOWRAH-YESVANTPUR EXPRESS 03.05.2019

7) 12895 HOWRAH PURI HOWRAH-PURI EXPRESS 03.05.2019

8) 12837 HOWRAH PURI PURI EXPRESS 03.05.2019

9) 15644 KAMAKHYA PURI KAMAKHYA-PURI EXPRESS 03.05.2019

10) 12839 HOWRAH CHENNAI MAIL 03.05.2019

11) 22644 PATNA ERNAKULAM PATNA-ERNAKULAM EXP 03.05.2019

12) 22879 BHUBANESWAR TIRUPATI BHUBANESWAR-TIRUPATI EXP 03.05.2019

13) 08037 SHALIMAR PURI SUMMER SPECIAL 03.05.2019

14) 18426 DURG PURI DURG-PURI EXPRESS 03.05.2019

15) 18451 HATIA PURI TAPASWINI EXPRESS 03.05.2019

16) 22832 SSPN HOWRAH PRASHANTI NILAYAM EXP 03.05.2019

17) 12246 YESVANTPUR HOWRAH DURONTO EXPRESS 03.05.2019

18) 12704 SECUNDERABAD HOWRAH FALAKNUMA EXPRESS 03.05.2019

19) 12503 BANGALORE CANT AGARTALA HUMSAFAR EXPRESS 03.05.2019

20) 17016 SECUNDERABAD BHUBANESWAR VISAKHA EXPRESS 03.05.2019

21) 18448 JAGADALPUR BHUBANESWAR HIRAKHAND EXPRESS 03.05.2019

22) 18438 JUNAGARH ROAD BHUBANESWAR JUNAGARH EXPRESS 03.05.2019

23) 12892 BHUBANESWAR BANGIRIPOSI BHUBANESWARBANGIRIPOSI EXPRESS 03.05.2019

24) 18463 BHUBANESWAR BANGALORE PRASHANTI EXPRESS 04.05.2019

25) 22819 BHUBANESWAR VISAKHAPATNAM INTER CITY EXPRESS 04.05.2019

26) 17015 BHUBANESWAR SECUNDERABAD VISAKHA EXPRESS 04.05.2019

27) 22974 PURI GANDHIDHAM PURI-GANDHIDHAM EXP 04.05.2019

28) 12891 BANGIRIPOSI BHUBANESWAR BANGIRIPOSIBHUBANESWAR EXPRESS 04.05.2019

29) 22839 ROURKELA BHUBANESWAR INTER CITY EXPRESS 04.05.2019

30) 18303 SAMBALPUR PURI INTER CITY EXPRESS 04.05.2019

31) 20817 BHUBANESWAR NEW DELHI RAJDHANI EXPRESS 04.05.2019

32) 12278 PURI HOWRAH SHATABDI EXPRESS 04.05.2019

33) 18414 PURI PARADEEP PURI-PARADEEP EXPRESS 04.05.2019

34) 18416 PURI BARBIL PURI-BARBIL EXPRESS 04.05.2019

35) 12815 PURI NEW DELHI NANDANKANAN EXPRESS 04.05.2019

36) 12822 PURI HOWRAH DHAULI EXPRESS 04.05.2019

37) 12074 BHUBANESWAR HOWRAH JAN SHATABDI EXPRESS 04.05.2019

38) 12893 BHUBANESWAR BALANGIR INTER CITY EXPRESS 04.05.2019

39) 22840 BHUBANESWAR ROURKELA INTYER CITY EXPRESS 04.05.2019

40) 15644 KAMAKHYA PURI KAMAKHYA-PURI EXPRESS 02.05.2019

PARTIALLY CANCELLED TRAINS

1) 17016 SECUNDERABAD BHUBANESWAR VISAKHA EXPRESS 02.05.2019

2) 17015 BHUBANESWAR SECUNDERABAD VISAKHA EXPRESS 03.05.2019

VISAKHA EXPRESS WILL REMAIN CANCELLED BETWEEN VISAKHAPATNAM & BHUBANESWAR FROM BOTH THE DIRECTIONS ON 03.05.2019

3) 11019 CSMT MUMBAI BHUBANESWAR KONARK EXPRESS 01.05.2019

Konark Express from Mumbai on 01.05.2019 will run up to Visakhapatnam and will remain cancelled from Visakhapatnam to Bhubaneswar.

4) 18478 HARIDWAR PURI KALINGA UTKAL EXPRESS 01.05.2019 Kalinga Utkal Express from Haridwar on 01.05.2019 will run up to Tata or Kharagpur and will

remain cancelled from Tata/Kharagpur to Puri

RESUMPTION & DIVERSION OF TRAINS

1) 22973 GANDHIDHAM PURI GANDHIDHAM-PURI EXPRESS 01.05.2019

Gandhidham-Puri Express from Gandhidham on 1st May, 2019 has been resumed and will run on diverted route via Titilagarh-Sambalpur-Angul & Khurda Road route instead of Rayagada-

Vizianagaram & Khurda Road route.

DIVERSION OF TRAINS

2) 18402 OKHA PURI OKHA-PURI EXPRESS 01.05.2019 WILL RUN VIA VIZIANAGARAM-TITILAGARH-SAMBALPUR-ANGUL- KHURDA ROAD

3) 12802 NEW DELHI PURI PURUSOTTAM EXPRESS 01.05.2019 WILL RUN VIA TATA-ROURKELA-JHARSUGUDA-SAMBALPUR-ANGUL- BHUBANESWAR

4) 12282 NEW DELHI BHUBANESWAR DURONTO EXPRESS 02.05.2019 WILL RUN VIA TATA-ROURKELA-JHARSUGUDA-SAMBALPUR-ANGUL- BHUBANESWAR

5) 12509 BANGALORE CANT GUWAHATI 01.05.2019 WILL RUN VIA VIZIANAGARAM-TITILAGARH-SAMBALPUR-JHARSUGUDA