Madhya Pradesh Election Results 2023: Full List Of Winners - Constituency Wise Party List here

The result day is here and all your wait will come to an end with the Election Commission of India announcing results for the 230-member Madhya Pradesh assembly. The present term of the assembly will conclude on January 6, 2024. In the 2018 assembly election, the Congress party managed to outsmart the BJP but a rebellion led by Jyotiraditya Scindia made the Kamal Nath government collapse marking the return of the BJP to power in 2020. Madhya Pradesh saw a voter turnout of over 76 per cent. The state has a total of 5,60,50,925, voters including 2,88,25,607 male, 2,72,33,945 females, and 1,373 third-gender people.

Below is the full list of candidates from both parties- BJP and Congress. The winner's name will be updated once the results are announced by the ECI.

Constituency BJP Congress

Sheopur Durgalal Vijay Babu Jandel

Vijaypur Babulal Mewra Ramniwas Rawat

Sabalagadh Sarla Vijendra Rawat Baijnath Kushwah

Jaura Subedar Singh Sikarwar Rajodha Pankaj Upadhyay

Sumaoli Adal Singh Kansana Ajab Singh Kushwah

Morena Raghuraj Singh Kansana Dinesh Gurjar

Dimani Narendra Singh Tomar Ravindra Singh Tomar

Ambah Kamlesh Jatav Devendra Ramnarayan Sakhwar

Ater Arvind Singh Bhadoria Hemant Satyadev Katare

Bhind Narendra Singh Kushwah Chaudhary Rakesh Chaturvedi

Lahar Ambrish Sharma Guddu Dr Govind Singh

Mehgaon Rakesh Shukla Rahul Singh Bhadauria

Gohad Lal Singh Arya Keshav Desai

Gwalior Rural Bharat Singh Kushwah Sahab Singh Gurjar

Gwalior Pradhuman Singh Tomar Sunil Sharma

Gwalior East Maya Singh Dr Satish Sikarwar

Gwalior South Narayan Singh Kushwah Praveen Pathak

Bhitarwar Mohan Singh Rathore Lakhan Singh Yadav

Dabara Imarti Devi Suresh Raje

Sewda Pradeep Agarwal Ghanshyam Singh

Bhander Ghanshyam Pironiya Phool Singh Baraiya

Datia Narottam Mishra Rajendra Bharti

Karera Ramesh Prasad Khatik Pragilal Jatav

Pohari Suresh Dhakad Kailash Kushwah

Shivpuri Devendra Kumar Jain KP Singh

Pichhore Preetam Lodhi Arvind Singh Lodhi

Kolaras Mahendra Ramsingh Yadav Baijnath Singh Yadav

Bamori Mahendra Singh Sisodia Rishi Agrawal

Guna Panna Lal Shakya Pankaj Kaneria

Chachoda Priyanka Meena Lakshman Singh

Raghogarh Hirendra Singh Banti Banna Jaivardhan Singh

Ashok Nagar Jajpal Singh Jajji Haribabu Rai

Chanderi Jagannath Singh Raghuvanshi Gopal Singh Chauhan Daggi Raja

Mungaoli Brajendra Singh Yadav Rao Yadvendra Yadav

Bina Mahesh Rai Nirmala Sapre

Khurai Bhupendra Singh Raksha Singh Rajput

Surkhi Govind Singh Rajput Neeraj Sharma

Deori Brijbihari Pateriya Harsh Yadav

Rehli Gopal Bhargava Jyoti Patel

Naryawali Pradeep Lariya Surendra Choudhary

Sagar Shailendra Kumar Jain Nidhi Sunil Jain

Banda Veerendra Singh Lodhi Tarvar Singh Lodhi

Tikamgarh Rakesh Giri Yadvendra Singh

Jatara Harishankar Khatik Kiran Ahirwar

Prithvipur Dr Shishupal Yadav Nitendra Singh Rathore

Niwari Anil Jain Amit Rai Jijoura

Khargapur Rahul Singh Lodhi Chanda Surendra Singh Gaur

Maharajpur Kamakhya Pratap Singh Neeraj Vinod Dixit

Chandla Dileep Ahirwar Harprasad Anuragi

Rajnagar Arvind Pateriya Kunwar Vikram Singh

Chhatarpur Lalita Yadav Alok Chaturvedi

Bijawar Rajesh Kumar Shukla Charan Singh Yadav

Malhara Kunwar Pradyumna Singh Lodhi Sadhvi Ram Siya Bharti

Pathariya Lakhan Patel Rao Brajendra Singh

Damoh Jayant Malaiya Ajay Kumar Tandon

Jabera Dharmendra Bhav Singh Lodhi Pratap Singh

Hatta Umadevi Lalchand Khatik Pradeep Khatik

Pawai Prahlad Lodhi Pandit Mukesh Nayak

Gunnour Rajesh Kumar Verma Jeevan Lal Siddharth

Panna Brijendra Pratap Singh Bharat Milan Pandey

Chitrakoot Surendra Singh Gaharwar Neelanshu Chaturvedi

Raigaon Pratima Bagri Kalpana Verma

Satna Ganesh Singh Dabbu Siddharth Sukhlal Kushwaha

Nagod Nagendra Singh Dr Rashmi Singh

Maihar Shrikant Chaturvedi Dharmesh Ghai

Amarpatan Ramkhelawan Patel Dr Rajendra Kumar Singh

Rampur Baghelan Vikram Singh Ram Shankar Payasi

Sirmour Divyaraj Singh Ramgarib Vanvasi

Semariya KP Tripathi Abhay Mishra

Teonthar Siddharth Tiwari Raj Rama Shankar Singh

Mauganj Pradeep Patel Sukhendra Singh Banna

Deotalab Girish Gautam Padmesh Gautam

Mangawan Engineer Narendra Prajapati Babita Saket

Rewa Rajendra Shukla Rajendra Sharma

Gurh Nagendra Singh Kapidhwaj Singh

Churhat Shardendu Tiwari Ajay Arjun Singh

Sidhi Riti Pathak Gyan Singh

Sihawal Vishwamitra Pathak Kamleshwar Indrajeet Kumar

Chitrangi Radha Singh Manik Singh

Singarauli Ram Niwas Shah Renu Shah

Devsar Rajendra Meshram Bansmani Prasad Verma

Dhouhani Kunwar Singh Tekam Kamlesh Singh

Beohari Sharad Juglal Kol Ramlakhan Singh

Jaisinghnagar Manisha Singh Narendra Singh Maravi

Jaitpur Jai Singh Maravi Uma Dhurvey

Kotama Dilip Jaiswal Suneel Saraf

Anuppur Bisahulal Singh Ramesh Kumar Singh

Pushprajgarh Heera Singh Shyam Phundelal Singh Marko

Bandhavgarh Shivnarayan Singh Savitri Singh Dhurve

Manpur Meena Singh Tilak Raj Singh

Badwara Dhirendra Bahadur Singh Vijayraghvendra Singh

Vijayraghavgarh Sanjay Pathak Neeraj Baghel

Mudwara Sandip Shriprasad Jaiswal Mithlesh Jain

Bahoriband Pranay Prabhat Pandey Kunwar Saurabh Singh

Patan Ajay Vishnoi Neelesh Awasthi

Bargi Neeraj Singh Lodhi Sanjay Yadav

Jabalpur East Anchal Sonkar Lakhan Ghanghoriya

Jabalpur North Abhilash Pandey Vinay Saxena

Jabalpur Cantt Ashok Ishwardas Rohani Abhishek Chintu Chouksey

Jabalpur West Rakesh Singh Tarun Bhanot

Panagar Susheel Kumar Tiwari Rajesh Patel

Sihora Santosh Varkade Ekta Thakur

Shahpura Omprakash Dhurwey Bhoopendra Maravi

Dindori Pankaj Singh Tekam Omkar Singh Markam

Bichhiya Vijay Anand Maravi Narayan Singh Patta

Niwas Faggan Singh Kulaste Chain Singh Warkade

Mandla Sampatia Uikey Dr Ashok Marskole

Baihar Bhagat Singh Netam Sanjay Uikey

Lanji Rajkumar Karrahe Hina Likhiram Kaware

Paraswada Ram Kishor Kawre Madhu Bhagat

Balaghat Gaurishankar Chaturbhuj Bisen Anubha Munjare

Waraseoni Pradeep Amratlal Jaiswal Vivek Vicky Patel

Katangi Gaurav Singh Pardhi Bodh Singh Bhagat

Barghat Kamal Marskole Arjun Singh

Seoni Dinesh Rai Anand Panjwani

Keolari Rakesh Pal Singh Rajneesh Harbansh Singh

Lakhanadon Vijay Uikey Yogendra Singh Baba

Gotegaon Mahendra Nagesh Narmada Prasad Prajapati

Narsingpur Prahlad Singh Patel Lakhan Singh Patel

Tendukheda Vishwanath Singh Sanjay Sharma

Gadarwara Uday Pratap Singh Suneeta Patel

Junnardeo Nathan Shah Kevreti Sunil Uikey

Amarwara Monika Manmohan Shah Batti Kamlesh Pratap Shah

Chourai Lakhan Kumar Varma Choudhary Sujeet Mer Singh

Sausar Nanabhau Mohod Vijay Revnath Chore

Chhindwara Vivek Bunty Sahu Kamal Nath

Parasiya Jyoti Dehariya Sohanlal Valmik

Pandhurna Prakash Bhau Uikey Nilesh Pusaram Uikey

Multai Chandrashekhar Deshmukh Sukhdev Panse

Amla Dr Yogesh Pandagre Manoj Malve

Betul Hemant Vijay Khandelwal Nilay Vinod Daga

Ghodadongri Ganga Sajjan Singh Uikey Rahul Uikey

Bhainsdehi Mahendra Kesharsingh Chouhan Dharmu Singh Sirsam

Timarni Sanjay Shah Makdai Abhijeet Shah

Harda Kamal Patel Dr Ramkishore Dogne

Seoni Malwa Premshanker Kunjilal Verma Ajay Balram Singh Patel

Hoshangabad Dr Sita Sharan Sharma Girija Shankar Sharma

Sohagpur Vijaypal Singh Pushpraj Singh

Pipariya Thakur Das Nagwanshi Veerendra Belwanshi

Udaipura Narendra Shivaji Patel Devendra Singh Patel

Bhojpur Surendra Patwa Rajkumar Patel

Sanchi Dr Prabhuram Choudhary Dr GC Gautam

Silwani Rampal Singh Devendra Patel

Vidisha Mukesh Tandon Shashank Shrikrishan Bhargava

Basoda Harisingh Raghuvanshi Nishank Jain

Kurwai Hari Singh Sapre Rani Ahirwar

Sironj Umakant Sharma Gagnendra Singh Raghuvanshi

Shamshabad Surya Prakash Meena Sindhu Vikram Singh

Berasia Vishnu Khatri Jayshree Harikaran

Bhopal Uttar Alok Sharma Atif Arif Aqueel

Narela Vishvas Sarang Manoj Shukla

Bhopal Dakshina-Pashchim Bhagwan Das Sabnani PC Sharma

Bhopal Madhya Dhruv Narayan Singh Arif Masood

Govindpura Krishna Gaur Ravindra Sahu

Huzur Rameshwar Sharma Naresh Gyanchandani

Budhni Shivraj Singh Chouhan Vikram Mastal Sharma

Ashta Gopal Singh Engineer Kamal Singh Chauhan

Icchawar Karan Singh Verma Shailendra Patel

Sehore Sudesh Rai Shashank Ramesh Saxena

Narsinghgarh Mohan Sharma Girish Bhandari

Biaora Narayan Singh Panwar Purushottam Dangi

Rajgarh Amarsingh Yadav Bapusingh Tanwar

Khilchipur Kunwar Hajarilal Dangi Priyavrat Singh

Sarangpur Gotam Tetwal Kala Mahesh Malviya

Susner Vikram Singh Rana Bhairon Singh Bapu

Agar Dr Madhu Gehlot Vipin Wankhede

Shajapur Arun Bhimawad Hukumsingh Karada

Shujalpur Inder Singh Parmar Ramveer Singh Sikarwar

Kalapipal Ghanshyam Chandravanshi Kunal Choudhary

Sonkatch Dr Rajesh Sonkar Sajjan Singh Verma

Dewas Gayatri Raje Puar Pradeep Choudhary

Hatpipliya Manoj Narayan Singh Choudhary Rajveer Singh Baghel

Khategaon Aashish Govind Sharma Deepak Kailash Joshi

Bagli Murali Bhanwara Gopal Bhonsale

Mandhata Narayan Patel Uttam Pal Singh

Harsud Kunwar Vijay Shah Sukhram Salve

Khandwa Kanchan Mukesh Tanve Kundan Malviya

Pandhana Chhaya More Rupali Nandu Bare

Nepanagar Manju Rajendra Dadu Gendu Bai Chauhan

Burhanpur Archana Chitnis Thakur Surendra Singh

Bhikangaon Nanda Brahmane Jhuma Solanki

Badwaha Sachin Birla Narendra Patel

Maheshwar Rajkumar Mev Dr Vijaylaxmi Sadho

Kasrawad Atmaram Patel Sachin Subhashchandra Yadav

Khargone Balkrishan Patidar Ravi Rameshchandra Joshi

Bhagwanpura Chandar Singh Waskle Kedar Chidabhai Dawar

Sendhwa Antarsingh Raoji Arya Montu Solanki

Rajpur Antar Devisingh Patel Bala Bachchan

Pansemal Shyam Barde Chandrabhaga Kirade

Barwani Premsingh Patel Rajan Mandloi

Alirajpur Nagarsingh Chouhan Mukesh Patel

Jobat Vishal Rawat Sena Mahesh Patel

Jhabua Bhanu Bhuriya Dr Vikrant Bhuria

Thandla Kalsingh Bhabar Veersingh Bhuriya

Petlawad Nirmala Dilipsingh Bhuriya Valsingh Maida

Sardarpur Welsingh Bhuriya Pratap Grewal

Gandhwani Sardar Singh Mehda Umang Singhar

Kukshi Jaydeep Patel Surendrasingh Honey Baghel

Manawar Shivaram Kannoj Dr Hiralal Alawa

Dharampuri Kalusingh Thakur Panchilal Meda

Dhar Neena Vikram Verma Prabha Gautam

Badnawar Rajvardhan Singh Dattigaon Bhanvarsingh Shekhawat

Depalpur Manoj Nirbhaysingh Patel Vishal Jagdish Patel

Indore-1 Kailash Vijayvargiya Sanjay Shukla

Indore-2 Ramesh Mendola Chintamani Chaukse Chintu

Indore-3 Rakesh Golu Shukla Deepak Mahesh Joshi

Indore-4 Malini Laxman Singh Gaur Raja Mandhwani

Indore-5 Mahendra Hardia Satyanarayan Patel

Ambedkar Nagar -Mhow Usha Thakur Ramkishore Shukla

Rau Madhu Verma Jitu Patwari

Sanwer Tulsiram Silawat Reena Baurasi Setiya

Nagda-Khachrod Dr Tejbahadur Singh Chauhan Dilip Singh Gurjar

Mahidpur Bahadur Singh Chouhan Dinesh Jain Boss

Tarana Tarachand Goyal Mahesh Parmar

Ghatiya Satish Malviya Ramlal Malviya

Ujjain North Anil Jain Kalukheda Maya Rajesh Trivedi

Ujjain South Dr Mohan Yadav Chetan Premnarayan Yadav

Badnagar Jitendra Uday Singh Pandya Murli Morwal

Ratlam Rural Mathura Lal Damar Laxman Singh Dindor

Ratlam City Chetanya Kumar Kashyap Paras Saklecha

Sailana Sangeeta Vijay Charel Harsh Vijay Gehlot

Jaora Rajendra Pandey Virendra Singh Solanki

Alote Dr Chintamani Malviya Manoj Chawla

Mandsaur Yashpal Singh Sisodiya Vipin Jain

Malhargarh Jagdish Dewra Parshuram Sisodia

Suwasra Hardeep Singh Dang Rakesh Patidar

Garoth Chandersingh Sisodia Subhash Kumar Sojatia

Manasa Anirudha Madhav Maroo Narendra Nahata

Neemuch Dilip Singh Parmar Umrao Singh Gurjar

Jawad Om Prakash Sakhlecha Samandar Patel

Stay tuned to Zee News For Live Updates And Latest Election Results.