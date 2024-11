Maharashtra Election 2024: Full List Of Candidates And Their Constituencies

Maharashtra Election 2024: Maharashtra assembly elections are now in their final phase with political parties reaching every corner to woo the voters. Senior leaders like Narendra Modi, Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge, JP Nadda, Amit Shah, Eknath Shinde, Uddhav Thackeray, Ajit Pawar and Sharad Pawar have been campaigning for their party candidates.

The contest has turned interesting this time with two major regional parties - Shiv Sena and the NCP - going to the polls after facing a split. While Eknath Shinde is leading the Shiv Sena, Uddhav Thackeray is leading the Shiv Sena UBT. Similarly, Ajit Pawar is leading the NCP while Sharad Pawar is leading the NCP-Sharadchandra Pawar faction.

The Shinde Sena and the NCP-Ajit are part of the ruling Mahayuti alliance with the BJP while the opposition Maha Vikas Aghadi consists of Congress, NCPSP, Sena-UBT, Samajwadi Party and the Left. Both the faction has ruled the state for around two-and-half years and are seeking vote in the name of work done by their respective governments.

The Election Commission of India (ECI) said that Maharashtra has 9.63 crore registered voters, with 4.97 crore male voters and 4.66 crore female voters. A total of 52,789 polling stations will be set up, including 39,048 in rural areas and 13,741 in urban areas.

There are a total of 1,00,186 polling stations in Maharashtra across 52,789 locations. Of these, 42,604 polling booths are located in urban region while 57,582 are in rural areas. The average number of voters per polling station is 960.

BJP-Shiv Sena-NCP vs Congress-NCPSP-Sena UBT Full Candidate List

Seat Mahayuti Candidate/Party MVA Candidate/Party 1 - Akkalkuwa (ST) Amshya Fulji Padvi -Shiv Sena Adv K C Padavi - Cong 2 - Shahada (ST) Rajesh Udesing Padvi -BJP Rajedrakumar Krishnarao Gavit - Cong 3 - Nandurbar (ST) Vijaykumar Krushnarao Gavit -BJP Engg. Kiran Damodar Tadvi -Cong 4 - Nawapur (ST) Bharat Manikrao Gavit - NCP Shirishkumar Surupsing Naik - Cong 5 - Sakri (ST) Manjula Tulshiram Gavit-Shiv Sena Pravin (Gotu) Bapu Chaure - Cong 6 - Dhule Rural Raghavendra Manohar Patil - BJP Kunalbaba Rohidas Patil - Cong 7 - Dhule City Anup Agarwal -BJP Anil Umrao Gote -Sena UBT 8 - Sindhkheda Jaykumar Jitendrasinh Rawal -BJP Bedse Sandeep Tryambakrao - NCPSP 9 - Shirpur (ST) Kashiram Vechan Pawara -BJP Budha Mala Pawara -CPI 10 - Chopda (ST) Chandrakant Baliram Sonawane -Shiv Sena Prabhakar Aappa Gotu Sonawane - Sena UBT 11 - Raver Amol Jawale -Shiv Sena Chaudhari Dhananjay Shirish-Cong 12 - Bhusawal (SC) Savkare Sanjay Waman - BJP Rajesh Tukaram Manwatkar - Cong 13 - Jalgaon City Suresh Damu Bhole -BJP Jayashri Sunil Mahajan -Sena UBT 14 - Jalgaon Rural Gulabrao Raghunath Patil -Shiv Sena Gulabrao Baburao Deokar - NCPSP 15 - Amalner Anil Bhaidas Patil - NCP Anil Nathu Shinde - Cong 16 - Erandol Amol Chimanrao Patil- Shiv Sena Satish Bhaskarrao Patil - NCPSP 17 - Chalisgaon Mangesh Ramesh Chavan - BJP Unmesh Bhaiyyasaheb Patil - Sena UBT 18 - Pachora Kishor Appa Patil - Shiv Sena Vaishalitai Narendrasingh Suryawanshi - Sena UBT 19 - Jamner Girish Dattatray Mahajan- BJP Khodape Dilip Baliram -NCPSP 20 - Muktainagar Chandrakant Nimba Patil -Shiv Sena Rohini Eknathrao Khadse - NCPSP 21 - Malkapur Chainsukh Madanlal Sancheti - BJP Ekde Rajesh Panditrao - Cong 22 - Buldhana Sanjay Rambhau Gaikwad - Shiv Sena Jayshree Sunil Shelke - Sena UBT 23 - Chikhli Shweta Vidyadhar Mahale - BJP Rahul Siddhavinayak Bondre - Cong 24 - Sindhkhed Raja Manoj Devanand - NCP | Shashikant Narsingrao - Shiv Sena Dr Rajendra Bhaskarrao Shingne- NCPSP 25 - Mehkar (SC) Sanjay Bhaskar Raymulkar - Shiv Sena Siddharth Rambhau Kharat - Sena UBT 26 - Khamgaon Akash Pandurang Fudkar -BJP Rana Dilipkumar Sananda - Cong 27 - Jalgaon (Jamod) Sanjay Shriram Kute - BJP Swati Sandip Wakekar - Cong 28 - Akot Prakash Gunwant Bharsakle - BJP Gangane Mahesh Sudhakarrao - Cong 29 - Balapur Baliram Bhagwan Siraskar - Shiv Sena Nitin Bhikanrao Deshmukh - Sena UBT 30 - Aakola West Vijay Kamalkishor Agrawal - BJP Sajid Khan Pathan - Cong 31 - Akola East Randhir Pralhadrao Sawarkar - BJP Gopal Ashish Ramrao Datkar - Sena UBT 32 - Murtizapur (SC) Harish Marotiappa Pimple - BJP Samrat Dongardive - NCPSP 33 - Risod Bhavana Pundlikrao Gawali - Shiv Sena Ameet Subhashrao Zanak - Cong 34 - Washim (SC) Shyam Ramcharan Khode -BJP Siddharth Akaramji Deole - Sena UBT 35 - Karanja Sai Prakash Dahake - BJP Patni Gyayak Rajendra - NCPSP 36 - Dhamangaon Railway Adsad Pratap Arunbhau - BJP Jagtap Virendra Walmikrao -Cong 37 - Badnera Shrikant Baburaoji Fulsawande - RPIA Sunil Baldeorao Kharate - Sena UBT 38 - Amrawati Sulbha Sanjay Khodke - NCP Sunil Panjabrao Deshmukh- Cong 39 - Teosa Rajesh Shriramji Wankhade - BJP Yashomati Chandrakant Thakur - Cong 40 - Daryapur (SC) Captain Abhijit Anand Adsul - Shiv Sena Gajanan Motiram Lawate - Sena UBT 41 - Melghat (ST) Kewalram Tulsiram Kale - BJP Hemant Nanda Chimote - Cong 42 - Achalpur Pravin Vasantrao Tayade - BJP Anirudha Alias Babalubhau Deshmukh-Cong 43 - Morshi Umesh Alias Chandu Yawalkar -BJP | Devendra Mahadevrao Bhuyar -NCP Girish Rangrao Karale -NCPSP 44 - Arvi Sumit Wankhede - BJP Mayura Amar Kale -NCPSP 45 - Deoli Rajesh Bhaurao Bakane -BJP Ranjit Prataprao Kamble- Cong 46 - Hinganghat Samir Tryambakrao Kunawar - BJP Atul Namdevrao Wandile - NCPSP 47 - Wardha Pankaj Rajesh Bhoyar -BJP Shekhar Pramod Shende-Cong 48 - Katol Charansing Babulalji Thakur - BJP | Anil Shankarrao Deshmukh - NCP Deshmukh Salil Anilbabu - NCPSP 49 - Savner Ashish Deshmukh (BJP) Anuja Kedar (Congress) 50 - Hingna Sameer Dattatraya Meghe (BJP) Rameshchandra Bang (NCP Sharad Pawar) 51 - Umred (SC) Sudhir Parve (BJP) Sanjay Meshram (Congress) 52 - Nagpur South West Devendra Gangadharrao Fadnavis (BJP) Praful Gudadhe-Patil (Congress) 53 - Nagpur South Mohan Gopalrao Mate (BJP) Girish Pandav (Congress) 54 - Nagpur East Krishna Pancham Khopde (BJP) Duneshwar Pethe (NCP SP) 55 - Nagpur Central Pravin Datke (BJP) Bunty Shelke (Congress) 56 - Nagpur West Sudhakar Vitthalrao Kohale (BJP) Vikas Thakre (Congress) 57 - Nagpur North (SC) Dr Milind Mane (BJP) Nitin Raut (Congress) 58 - Kamthi Chandrashekhar Krishnarao Bawankule (BJP) Suresh Bhoyar (Congress) 59 - Ramtek Ashish Jaiswal (Shinde Sena) Vishal Barbate (Sena UBT) 60 - Tumsar Raju Karemore (NCP Ajit Pawar) Charan Waghmare (NCPSP) 61 - Bhandara (SC) Narendra Bhondekar (Shinde Sena) Puja Ganesh Thavkar (Congress) 62 - Sakoli Avinash Anandrao Brahmankar (BJP) Nana Patole (Congress) 63 - Arjuni Morgaon (SC) Rajkumar Badole (NCP Ajit Pawar) Dalip Waman Bansod (Congress) 64 - Tirora Vijay Rahangdale (BJP) Ravikant Bopche (NCP Sharad Pawar) 65 - Gondia Vinod Agrawal (BJP) Gopaldas Shankarlal Agrawal (Congrerss) 66 - Amgaon (ST) Sanjay Hanwantrao Puram (BJP) Rajkumar Lotuji Puram (Congress) 67 - Armori (ST) Krushna Damaji Gajbe (BJP) Ramdas Masram (Congress) 68 - Gadchiroli (ST) Milind Narote (BJP) Manohar Tulshiram Poreti (Congress) 69 - Aheri (ST) Dharmarao Baba Atram (NCP Ajit Pawar Bhagyashree Atram (NCP Sharad Pawar) 70 - Rajura Deorao Bhongle (BJP) Subhash Ramchandrarao Dhole (Congress) 71 - Chandrapur (SC) Kishor Jorgewar (BJP) Pravin Nanaji Padwekar (Congress) 72 - Ballarpur Sudhir Sachchidanand Mungantiwar (BJP) Santoshsingh Chandansingh Rawat (Congress) 73 - Bramhapuri Krishnalal Sahare (BJP) Vijay Namdevrao Wadettiwar (Congress) 74 - Chimur Bunty Bhangadiya (BJP) Satish Manoharrao Warjukar (Congress) 75 - Warora Daulat Daroda (NCP Ajit Pawar) Pandurang Warora (NCP SP) 76 - Wani Sanjivreddy Bapurao Bodkurwar (BJP) Sanjay Derkar (Sena UBT) 77 - Ralegaon (ST) Ashok Uike (BJP) Prof. Vasant Chinduji Purke (Congress) 78 - Yavatmal Madan Madhukarrao Yerawar (BJP) Anil Balasaheb Shankarrao (Congress) 79 - Digras Sanjay Rathod (Shinde Sena) Pawan Jaiswal (Sena UBT) | Manikrao Thakre (Congress) 80 - Arni (ST) Raju Todsam (BJP Jitendra Shivajirao Moghe (Congress) 81 - Pusad Indranil Naik (NCP Ajit Pawar) Sharad Med (NCP Sharad Pawar) 82 - Umarkhed (SC) Kishan Wankhede (BJP) Sahebrao Dattrao Kamble (Congress) 83 - Kinwat Bhimrao Ramjee Keram (BJP) Pradeep Naik (NCP Sharad Pawar) 84 - Hadgaon Sambharao Baburao Kohlikar (Shiv Sena) Madhavrao Nivruttirao Pawar Patil (Congress) 85 - Bhokar Sreejaya Ashok Chavan (BJP) Chandrakant Danve (NCP Sharad Pawar) 86 - Nanded North Balaji Devidasrao Kalyankar- (Shiv Sena) Sangita Vithal Patil-Sena UBT | Abdul Sattar Gafur- Cong 87 - Nanded South Balaji Kalyankar (Shinde Sena) Mohanrao Marotrao Ambade (Congress) 88 - Loha Prataprao Chikhlikar (NCP Ajit Pawar) Eknath Pawar (Sena UBT) 89 - Naigaon Rajesh Sambhaji Pawar (BJP) Minal Niranjan Patil (Khatgaonkar) -Congress 90 - Deglur (SC) Jitesh Antapurkar (BJP) Nivruttirao Kondiba Kamble (Congress) 91 - Mukhed Tushar Rathod (BJP) Hanmantrao Venjkatrao Patil (Congress) 92 - Basmath Chandrakant Alias Rajubhaiya Navghare-NCP Dandegaonkar Jayprakash Salunke-NCPSP 93 - Kalamnusi Santosh Bangar (Shinde Sena) Santosh Tarfe (Sena UBT) 94 - Hingoli Tanaii Mutkule (BJP) Shyamrao Jagtap (Congress) 95 - Jintoor Meghna Bordikar (BJP) Vijay Bhamble (NCP Sharad Pawar) 96 - Parbhani Anand Bharose (Shiv Sena) Rahul Patil (Sena UBT) 97 - Gangakhed Deshmukh Rupesh Manoharrao-MNS / No Mahayuti candidate Kadam Vishal Vijaykumar - Shiv Sena (UBT) 98 - Pathri Rajesh Uttamrao Vitekar - NCP Warpudkar Suresh Ambadasrao - Congress 99 - Partur Babanrao Lonikar - BJP Asaram Jijabhau Borade/Patil - Shiv Sena (UBT) 100 - GHANSAWANGI Udhan Hikmat Baliram - Shinde Shiv Sena Rajeshbhaiyya Tope - NCP (Sharad Pawar) 101 - Jalna Arjun Panditrao Khotkar - Shinde Shiv Sena Kailas Kisanrao Gorantyal - Congress 102 - Badnapur (SC) Narayan Kuche - BJP Bablu Nehrulal Choudhary - NCP (Sharad Pawar) 103 - Bhokardan Santosh Raosaheb Danve - BJP Chandrakant Pundlikrao Danwe - NCPSP 104 - SILLOD Abdul Sattar - Shinde Shiv Sena Bankar Suresh Pandurang - Shiv Sena (UBT) 105 - Kannad Ranjanatai Harshvardhan Jadhav- (Shiv Sena) Udaysing Sardarsing Rajput - Shiv Sena (UBT) 106 - Phulambari Anuradha Atul Chavan - BJP Autade Vilas Keshavrao - Congress 107 - Aurangabad (Central) Jaiswal Pradeep Shivnarayan - (Shiv Sena) Dr. Balasaheb Thorat - Shiv Sena (UBT) 108 - Aurangabad (West) (SC) Sanjay Pandurang Shirsat - Shinde Shiv Sena Raju Ramrao Shinde - Shiv Sena (UBT) 109 - Aurangbad (East) Atul Moreshwar Save - BJP Lahu Hanmantrao Shewale - Congress 110 - Paithan Bhumre Vilas Sandipanrao - Shinde Shiv Sena Dattatray Radhakisan Gorde - Shiv Sena (UBT) 111 - Gangapur Bumb Prashant Bansilal - BJP Chavan Satish Bhanudasrao - NCPSP 112 - Vaijapur Bornare Ramesh Nanasaheb - Shinde Shiv Sena Dr.Dinesh Pardeshi - Shiv Sena (UBT) 113 - Nandgaon Suhas Dwarkanath Kande - Shinde Shiv Sena Ganesh Jagannath Dhatrak - Shiv Sena (UBT) 114 - Malegaon (Central) N.A. BJP's nomination rejected Ejaz Baig Aziz Baig - Congress 115 - Malegaon (Outer) Dadaji Dagdu Bhuse-Shiv Sena Advay (Aaba) Prashant Hiray - Shiv Sena (UBT) 116 - Baglan (ST) Dilip Manglu Borse - BJP Chavan Dipika Sanjay - NCP (Sharad Pawar) 117 - Kalwan (ST) Nitinbhau Arjun (A.T.) Pawar - NCP (Ajit Pawar) Gavit Com. Jiva Pandu- CPIM 118 - Chandvad Dr.Aher Rahul Daulatrao - BJP Shirishkumar Vasantrao Kotwal - Congress 119 - Yevla Chhagan Bhujbal - NCP (Ajit Pawar) Manikrao Madhavrao Shinde - NCPSP 120 - Sinnar Adv. Kokate Manikrao Shivaji - NCP ( Ajit Pawar) Uday Punjaji Sangale - NCP (Sharad Pawar) 121 - Niphad Bankar Diliprao Shankarrao - NCP (Ajit Pawar) Anil (Anna) Sahebrao Kadam - Shiv Sena (UBT) 122 - Dindori (ST) Narahari Sitaram Zirwal - NCP (Ajit Pawar) Charoskar Sunita Ramdas - NCP (Sharad Pawar) 123 - Nashik East Shri Rahul Uttamrao Dhikale - BJP Ganesh (Bhau) Baban Gite - NCP (Sharad Pawar) 124 - Nashik (Central) Devyani Suhas Pharande - BJP Gite Vasant Nivrutti - Shiv Sena (UBT) 125 - Nashik West Seematai Mahesh Hiray - BJP Badgujar Sudhakar Bhika - Shiv Sena (UBT) 126 - Deolali (SC) Rajashri Tahasildartai-Shiv Sena | Ahire Saroj Babulal - NCP Yogesh Babanrao Gholap - Shiv Sena (UBT) 127 - Igatpuri (ST) Khoskar Hiraman Bhika- NCP (Ajit Pawar) Luckybhau Bhika Jadhav - Congress 134 - Bhiwandi Rural (ST) Shri Rahul Uttamrao Dhikale - BJP Ghatal Mahadev Ambo - Shiv Sena (UBT) 135 - Shahapur (ST) Daulat Bhika Daroda - NCP (Ajit Pawar) Barora Pandurang Mahadu - NCP Sharad Pawar 136 - Bhiwandi West Mahesh Prabhakar Choughule - BJP Dayanand Motiram Choraghe - Congress 137 - Bhiwandi East Santosh Manjayya Shetty - Shinde Shiv Sena Rais Kasam Shaikh-SP 138 - Kalyan West Vishwanath Atmaram Bhoir - Shinde Shiv Sena Basare Sachin Dilip - Shiv Sena (UBT) 139 - Murbad Kisan Shankar Kathore - BJP Subhash Gotiram Pawar - NCP (Sharad Pawar) 140 - Ambernath (SC) Dr. Balaji Pralhad Kinikar - Shinde Shiv Sena Rajesh Devendra Wankhede - Shiv Sena (UBT) 141 - Ulhasnagar Ailani Kumar Uttamchand - BJP Omie Pappu Kalani - NCP (Sharad Pawar) 142 - Kalyan East Sulabha Kalu Gaikwad - BJP Dhananjay Baburao Bodare - Shiv Sena (UBT) 143 - Dombivali Ravindra Dattatray Chavan - BJP Dipesh Pundlik Mhatre - Shiv Sena (UBT) 144 - Kalyan Rural Rajesh Govardhan More - Shinde Shiv Sena Subhash Ganu Bhoir - Shiv Sena (UBT) 145 - Mira Bhayandar Narendra Mehta - BJP Muzaffar Hussain - Congress 146 - Ovala majiwada Pratap Baburao Sarnaik - Shinde Shiv Sena Naresh Manera - Shiv Sena (UBT) 147 - Kopri-Pachpakhadi Eknath Sambhaji Shinde - Shinde Shiv Sena Kedar Prakash Dighe - Shiv Sena (UBT) 148 - Thane Sanjay Mukund Kelkar - BJP Rajan Baburao Vichare - Shiv Sena (UBT) 149 - Mumbra-Kalwa Najeeb Mulla - NCP ( Ajit Pawar) Awhad Jitendra Satish - NCP (Sharad Pawar) 150 - Airoli Ganesh Naik - BJP Manohar Krishna Madhavi - Shiv Sena UBT 151 - Belapur Manda Vijay Mhatre - BJP Sandeep Ganesh Naik - NCPSP 152 - Borivali Sanjay Upadhyay (BJP) Sanjay Bhosale (Sena UBT) 153 - Dhaisar Manisha Chaudhary (BJP) Vinod Ghosalkar (Shiv Sena (UBT)) 154 - Magathane Prakash Surve (Shinde Sena) Udesh Patekar (Sena UBT) 155 - Mulund Mihir Kotecha (BJP) Sangeeta Waje (NCP Sharad Pawar) 156 - Vikhroli Suvarna Karanje (Shinde Sena) Sunil Raut (Sena UBT) 157 - Bhandup West Ramesh Korgaonkar (Sena UBT) Ashok Patil (Shinde Sena) 158 - Jogeshwari East Manisha Waikar (Shinde Sena) Anant Nar (Sena UBT) 159 - Dindoshi Sanjay Nirupam (Shinde Sena) Sunil Prabhu (Sena UBT) 160 - Kandivali East Atul Bhatkhalkar (BJP) Kalu Badheliya (Congress) 161 - Charkop Yogesh Sagar (BJP) Yashwant Jayprakash Singh (Congress) 162 - Malad West Vinod Shelar (BJP) Aslam Shaikh (Congress) 163 - Goregaon Vidya Jaiprakash Thakur (BJP) Samir Desai (Sena UBT) 164 - Varsova Bharati Lavekar (BJP) Harun Khan (Sena UBT) 165 - Andheri West Ameet Satam (BJP) Ashok Jadhav (Congress) 166 - Andheri East Murji Patel (Shinde Sena) Rutuja Latke (Sena UBT) 167 - Vile Parle Parag Alavani (BJP) Sandeep Naik (Sena UBT) 168 - Chandivali Dilip Lande (Shinde Sena) Mohd Aarif Nassem Khan (Congress) 169 - Ghatkopar West Ram Kadam (BJP) Sanjay Bhalerao (Sena UBT) 170 - Ghatkopar East Parag Shah (BJP) Rakhi Jadhav (NCP Sharad Pawar) 171 - Mankhurd shivajinagar Shivaji Patil (Shinde Sena) Nawab Malik (NCP Ajit Pawar) 172 - Anushakti Nagar Sana Malik (NCP Ajit Pawar) Avinash Rane (Shinde Sena) 173 - Chembur Tukaram Kate (Shinde Sena) Prakash Phatarpekar (Sena UBT) 174 - Kurla (SC) Mangesh Kudalkar (Shinde Sena) Pravina Morajkar (Sena UBT) 175 - Kalina Amarjeet Singh (BJP) Sanjay Potnis (Sena UBT) 176 - Vandre East Zeeshan Siddique (NCP Ajit Pawar) Varun Sardesai (Sena UBT) 177 - Vandre West Ashish Shelar (BJP) Asif Zakaria (Congress) 178 - Dharavi (SC) Rajesh Khandare (Shinde Sena) Dr Jyoti Eknath Gaikwad (Congress) 179 - Sion Koliwada R. Tamil Selvan (BJP) Ganesh Kumar Yadav (Congress) 180 - Wadala Kalidas Nilkanth Kolambkar (BJP) Shraddha Jadhav (Sena UBT) 181 - Mahim Mahesh Sawant (Sena UBT) Sada Sarvankar (Shinde Sena) 182 - Worli Milind Deora (Shinde Sena) Aaditya Thackeray (Sena UBT) 183 - Shivadi Ajay Choudhari (Sena UBT) Bala Nandgaonkar (MNS) 184 - Byculla Yamini Jadhav (Shinde Sena) Manoj Jamsutkar (Sena UBT) 185 - Malabar Hill Mangal Prabhat Lodha (BJP) Bherulal Choudhary (Sena UBT) 186 - Mumbadevi Shaina NC (Shinde Sena) Amin Patel (Congress) 187 - Colaba Rahul Suresh Narwekar (BJP) Heera Devasi (Congress) 188 - Panvel Prashant Thakur (BJP) Leena Garad (Sena UBT) 189 - Karjat Mahendra Thorve (Shinde Sena) Nitin Sawant (Sena UBT) 190 - Uran Mahesh Baldi (BJP) Manohar Bhoir (Sena UBT) 191 - Pen Ravindra Patil (BJP) Prasad Bhoir (Sena UBT) 192 - Alibag Mahendra Dalvi (Shinde Sena) Surendra Mhatre (Sena UBT) 193 - Shrivardhan Aditi Tatkare (NCP Ajit Pawar) Anil Dattaram Navgane - NCPSP 194 - Mahad Bharat Gogavale (Shinde Sena) Snehal Jagtap (Sena UBT) 195 - Junnar Atul Benke (NCP Ajit Pawar) Satyasheel Sherkar (NCP Sharad Pawar) 196 - Ambegaon Dilip Walse-Patil (NCP Ajit Pawar) Devdutt Nikam (NCP Sharad Pawar) 197 - Khed Alandi Dilip Mohite (NCP Ajit Pawar) Amol Daundkar (Congress) 198 - Shirur Ashok Pawar (NCP Sharad Pawar) Dnyaneshwar Kutke (NCP Ajit Pawar) 199 - Daund Rahul Subhashrao Kul (BJP) Ramesh Appa Thorat ( NCP-SP) 200 - Indapur Dattatraya Vithoba Bharane (NCP) Harshvardhan Shahajirao Patil (NCP-SP) 201 - Baramati Ajit Anantrao Pawar (NCP) Yugendra Shrinivas Pawar (NCP-SP) 202 - Purandar Vijaybapu Shivtare (Shiv Sena) Sanjay Chandukaka Jagtap (Congress) 203 - Bhor Shankar Hiraman Mandekar (NCP) Sangram Anantrao Thopate (Congress) 204 - Maval Sunil Shankarrao Shelke (NCP) Gopal Yashwantrao Tantarpale- NCPSP backed Indipendent 205 - Chinchwad Jagtap Shankar Pandurang-BJP Kalate Rahul Tanaji-NCPSP 206 - Pimpri (SC) Anna Dadu Bansode-NCP Sulakshana Shilwant-Dhar-NCPSP 207 - Bhosari Mahesh Kisan Landge-BJP Ajit Damodar Gavhane-NCPSP 208 - Vadgaon Sheri Sunil Vijay Tingre-NCP Bapusaheb Tukaram Pathare-NCPSP 209 - Shivajinagar Siddharth Anil Shirole-BJP Datta Bahirat-Congress 210 - Kothrud Chandrakant Bachhu Patil-BJP Chandrakant Balbhim Mokate-Sena UBT 211 - Khadakwasala Bhimrao Dhondiba Tapkir-BJP Dodke Sachin Shivajirao-NCPSP 212 - Parvati Madhuri Satish Misal-BJP Ashwini Nitin Kadam-NCPSP 213 - Hadapsar Chetan Vitthal Tupe-NCP Prashant Sudam Jagtap-NCPSP 214 - Pune Cantonment (SC) Kamble Sunil Dyandev-BJP Bagwe Ramesh Anandrao-Cong 215 - Kasba Peth Hemant Narayan Rasane-BJP Dhangekar Ravindra Hemraj-Cong 216 - Akole (ST) Kiran Yamaji Lahamate-NCP Amit Ashok Bhangare-NCPSP 217 - Sangmner Amol Dhondiba Khatal-NCP Balasaheb Bhausaheb Thorat-Cong 218 - Shirdi Patil Vikhe Eknathrao-BJP Prabhavati Janardan Ghogare-Cong 219 - Kopargaon Ashutosh Ashokrao Kale-NCP Varpe Sandeep Gorakshanath-NCPSP 220 - Shrirampur (SC) Kanade Lahu Natha-NCP Ogale Hemant Bhujangrao-Cong 221 - Nevasa Vitthal Vakilrao Langhe-Shiv Sena Gadakh Shankarrao Yashwantrao-Sena UBT 222 - Shevgaon Monica Rajeev Rajale-BJP Dhakne Prataprao Babanrao-NCPSP 223 - Rahuri Kardile Shivaji Bhanudas-BJP Prajakt Prasadrao Tanpure-NCPSP 224 - Parner Kashinath Mahadu Date Sir-NCP Rani Nilesh Lanke-NCPSP 225 - Ahmednagar City Sangram Arunkaka Jagtap-NCP Abhishek Balasaheb Kalamkar-NCPSP 226 - Shrigonda Pachpute Vikram Babanrao-BJP Anuradha Rajendra Nagawade-Sena UBT 227 - Karjat Jamkhed Ram Shankar Shinde-BJP Rohit Pawar-NCPSP 228 - Georai Vijaysinh Shivajirao Pandit-NCP Badamrao Lahurao Pandit-Sena UBT 229 - Majalgaon Prakash Solanke-NCP Mohan Bajirao Jagtap-NCPSP 230 - Beed Kshirsagar Yogesh Bharatbhushan-NCP Sandeep Ravindra Kshirsagar-NCPSP 231 - Ashti Ajabe Bhausaheb-NCP | Suresh Ramchandra-BJP Mahebub Ibrahim Shekh-NCPSP 232 - Kaij (SC) Namita Akshay Mundada-BJP Pruthviraj Shivaji Sathe-NCPSP 233 - Parli Dhananjay Panditrao Munde-NCP Rajesaheb Shrikishan Deshmukh-NCPSP 234 - Latur Rural Ramesh Kashiram Karad-BJP Dhiraj Vilasrao Deshmukh-Cong 235 - Latur City Arhchana Patil Chakurkar-BJP Amit Vilasrao Deshmukh-Cong 236 - Ahmedpur Babasaheb Mohanrao Patil (NCP) Jadhav Patil Vinayakrao Kishnanrao (NCP-SP) 237 - Udgir (SC) Sanjay Baburao Bansode (NCP) Sudhakar Sangram Bhalerao (NCP-SP) 238 - Nilanga Sambhaji Patil Nilangekar (BJP) Abhay Satish Salunke (Congress) 239 - Ausa Abhimanyu Dattatray Pawar-BJP Dinkar Baburao Mane (NCP-SP) 240 - Omerga/Umarga (SC) Chougule Dnyanraj Dhondiram-Shiv Sena Pravin Virbhadrayya Swami-Sena UBT 241 - Tuljapur Ranajagjitsinha Padmasinha Patil-BJP Kuldeep Dhiraj Patil-Cong 242 - Osmanabad Ajit Bappasaheb Pingle (Shiv Sena) Kailas Balasaheb Ghadge Patil -Sena UBT 243 - Paranda Tanaji Jayawant Sawant (Shiv Sena) Rahul Maharudra Mote (NCP-SP) 244 - Karmala Digvijay Digambarrao Bagal (Shiv Sena) Narayan (ABA) Govindrao Patil (NCP-SP) 245 - Madha Minaltai Dadasaheb Sathe (NCP) Abhijeet Dhananjay Patil (NCP-SP) 246 - Barshi Rajendra Vitthal Raut (Shiv Sena) Dilip Gangadhar Sopal -Sena UBT 247 - Mohol (SC) Mane Yashwant Vitthal-NCP Khare Raju Dnyanu - NCP-SP 248 - Solapur City North Deshmukh Vijay Sidramappa- BJP Kothe Mahesh Vishnupant-NCP-SP 249 - Solapur City Central Devendra Rajesh Kothe-BJP Chetan Pandit Narote- Cong 250 - Akkalkot Kalyanshetti Sachin Panchappa-BJP Siddharam Satlingappa Mhetre-Cong 251 - Solapur South Deshmukh Subhash Sureshchandra-BJP Amar Ratikant Patil-Sena UBT 252 - Pandharpur Autade Samadhan Mahadeo- BJP Sawant Anil Subhash-NCP-SP, Bhalake Bhagirathdada Bharat-INC 253 - Sangole Adv. Shahajibapu Rajaram Patil- SS Dipakaba Bapusaheb Salunkhe -SS-UBT 254 - Malshiras (SC) Ram Vitthal Satpute-BJP Uttamrao Shivdas Jankar-NCP-SP 255 - Phaltan (SC) Sachin Patil-NCP Chavan Deepak Pralhad-NCP-SP 256 - Wai Makrand Laxmanrao Jadhav-NCP Arunadevi Shashikant Pisal-NCP-SP 257 - Koregaon Mahesh Sambhajiraje Shinde-SS Shashikant Jaywant Shinde-NCP-SP 258 - Man Jaykumar Bhagwanrao Gore-BJP Prabhakar Devba Gharge-NCP-SP 259 - Karad North Manoj Bhimrao Ghorpade-BJP Patil Balasaheb Urf Shamrao Pandurang-NCPSP 260 - Karad South Atul Suresh Bhosale-BJP Chavan Prithviraj Dajisaheb-INC 261 - Patan Desai Shambhuraj Shivajirao-SS Harshad Mohanrao Kadam-SS(UBT) 262 - Satara Shivendra Raje Bhosale-BJP Amit Genuji Kadam- SS(UBT) 263 - Dapoli Kadam Yogeshdada Ramdas-SS Kadam Sanjay Vasant- SS(UBT) 264 - Guhagar Bendal Rajesh Ramchandra- SS Jadhav Bhaskar Bhaurao- SS(UBT) 265 - Chiplun Shekhar Govindrao Nikam-NCP Prashant Baban Yadav-NCP-SP 266 - Ratnagiri Uday Ravindra Samant-SS Bal Mane-SS(UBT) 267 - Rajapur Kiran Alias Bhaiyya Samant- SS Dipakaba Bapusaheb Salunkhe -SS-UBT 268 - Kankavli Nitesh Narayan Rane- BJP Sandesh Bhaskar Parkar - SS(UBT) 269 - Kudal Nilesh Narayan Ran-SS Naik Vaibhav Vijay- SS(UBT) 270 - Sawantwadi Deepak Vasantrao Kesarkar-SS Rajan Krishna Teli- SS(UBT) 271 - Chandgad Rajesh Narsingrao Patil-NCP Kupekar-Babhulkar Nandatai- NCP-SP 272 - Radhanagari Abitkar Prakash Anandrao-SS Krishnarao Parshram Alias K P Patil - SS(UBT) 273 - kagal Mushrif Hasan Miyalal-NCP Ghatge Samarjeetsinh Vikramsinh- NCP-SP 274 - Kolhapur South Amal Mahadik-BJP Ruturaj Sanjay Patil-INC 275 - Karvir Chandradeep Shashikant Narake-SS Rahul P. N. Patil (Sadolikar)-INC 276 - Kolhapur North Rajesh Vinayak Kshirsagar-Shiv Sena N.A. 277 - Shahuwadi Bharat Kasam Devalekar Sarkar -MNS Satyajit Babasaheb Patil - SS(UBT) 278 - Hatkanangle (SC) Ganesh Vilasrao Waikar-RPIA Awale Raju (Baba) Jaywantrao-INC 279 - Ichalkaranji Rahul Prakash Awade-BJP Madan Sitaram Karande-NCP-SP 280 - Shirol N.A. Ganpatrao Appasaheb Patil- INC 281 - Miraj (SC) Suresh Khade-BJP Tanaji Ananda Satpute- SS(UBT) 282 - Sangli Sudhir Dada Gadgil-BJP Prithviraj Gulabrao Patil-INC 283 - Islampur Nishikant Prakash Bhosale-Patil-NCP Jayant Rajaram Patil-NCP-SP 284 - Shirala Deshmukh Satyajit Shivajirao-BJP Mansingbhau Fattesingrao Naik-NCP-SP 285 - Palus-Kadegaon Sangram Sampatrao Deshmukh- BJP Kadam Vishwajit Patangrao-INC 286 - Khanpur Babar Suhas Anilbhau-SS Vaibhavdada Sadashivrao Patil-NCP-SP 287 - Tasgaon-Kavathe Mahankal Sanjaykaka Patil-NCP Rohit Suman R.R. Aba Patil-NCP-SP 288 - Jat Gopichand Kundlik Padalkar-BJP Vikramsinh Balaso Sawant-INC 128 - Dahanu (ST) Medha Vinod Suresh-BJP Vinod Bhiva Nikole-CPIM 129 - Vikramgad(ST) Bhoye Harishchandra Sakharam-BJP Bhusara Sunil (Bhau) Chandrakant- NCPSP 130 - Palghar (ST) Gavit Rajendra Dhedya-SS Jayendra Kisan Dubla- SS(UBT) 131 - Boisar (ST) Vilas Sukur Tare-SS Dr. Vishwas Valvi- SS(UBT) 132 - Nalasopara Rajan Naik- BJP Sandeep Amarnath Pandey-INC 133 - Vasai Sneha Dube Pandit-BJP Vijay Govind Patil-INC

There are a total of 4,136 canddiate in the fray for the 288 assembly seats with the Beed district seat having highest number of 34 candidates. In the 2019 Assembly elections, a total of 3,237 candidates participated, compared to 4,119 candidates who contested in the 2014 elections.

The voting for the Maharashtra assembly elections will take place on November 20 while the counting of votes will take place on November 23, along with the Jharkhand assembly election results.

The key candidates in the fray are Eknath Shinde, Devendra Fadnavis, Ajit Pawar, Rohit Pawar, Nawab Malik, Nana Patole, Uddhav Thackeray, Aaditya Thackeray, Milind Deora, Chandrashekhar Bawankule, Zeeshan Siddique, Sreejaya Chavan and Amit Thackeray.