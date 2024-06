Telangana Election Result LIVE Updates BJP+(4) IND+(3) YSRCP (1) | Counting Begins For 17 Lok Sabha Seats, 625 Candidates In Fray

Telangana Lok Sabha elections 2024: Voting concluded in Telangana on the 13th May 2024. The state has 17 seats which are being contested. The ECI will be releasing the results for the Lok Sabha elections and the list of the winning and losing candidates in Telangana on June 4.

Check Out The List Of Candidates Below

S.No. Candidate Name Constituency Party Winner/Loser Vote Margin 1 Godam Nagesh Adilabad Telangana BJP TBD TBD 2 Dr. Suguna Kumari Chelimala Adilabad Telangana INC TBD TBD 3 Atram Sakku Adilabad Telangana BRS TBD TBD 4 Kyama Mallesh Bhongir Telangana BRS TBD TBD 5 Boora Narsaiah Goud Bhongir Telangana BJP TBD TBD 6 Chamala Kiran Kumar Reddy Bhongir Telangana INC TBD TBD 7 Kasani Gnaneshwar Chevella Telangana BRS TBD TBD 8 Konda Vishweshwar Reddy Chevella Telangana BJP TBD TBD 9 Dr. Gaddam Rajith Reddy Chevella Telangana INC TBD TBD 10 Smt. (Dr.) Madhavi Latha Hyderabad Telangana BJP TBD TBD 11 Rajesh Kumar Pulipati Hyderabad Telangana INC TBD TBD 12 Asaduddin Owaisi Hyderabad Telangana AIMIM TBD TBD 13 Velichala Rajender Rao Karimnagar Telangana INC TBD TBD 14 Boinipalli Vinodkumar Karimnagar Telangana BRS TBD TBD 15 Bandi Sanjay Kumar Karimnagar Telangana BJP TBD TBD 16 Tandra Vinod Rao Khammam Telangana BJP TBD TBD 17 Ramasahayam Raghuram Reddy Khammam Telangana INC TBD TBD 18 Nama Nageshwar Rao Khammam Telangana BRS TBD TBD 19 Prof. Azmeera Seetaram Naik Mahabubabad Telangana BJP TBD TBD 20 Balram Naik Porika Mahabubabad Telangana INC TBD TBD 21 Maloth Kavitha Mahabubabad Telangana BRS TBD TBD 22 Challa Vamshi Chand Reddy Mahbubnagar Telangana INC TBD TBD 23 Manne Srinivas Reddy Mahbubnagar Telangana BRS TBD TBD 24 Smt. DK Aruna Mahbubnagar Telangana BJP TBD TBD 25 Smt. Sunitha Mahender Reddy Malkajgiri Telangana INC TBD TBD 26 Ragidi Lakshma Reddy Malkajgiri Telangana BRS TBD TBD 27 Eatala Rajender Malkajgiri Telangana BJP TBD TBD 28 P.Venkatram Reddy Medak Telangana BRS TBD TBD 29 Madhavaneni Raghunandan Rao Medak Telangana BJP TBD TBD 30 Neelam Madhu Medak Telangana INC TBD TBD 31 P Bharat Nagarkurnool Telangana BJP TBD TBD 32 Dr. Mallu Ravi Nagarkurnool Telangana INC TBD TBD 33 R.S. Praveen Kumar Nagarkurnool Telangana BRS TBD TBD 34 Saidi Reddy Nalgonda Telangana BJP TBD TBD 35 Raghuveer Kunduru Nalgonda Telangana INC TBD TBD 36 Kancharla Krishna Reddy Nalgonda Telangana BRS TBD TBD 37 Arvind Dharmapuri Nizamabad Telangana BJP TBD TBD 38 Tatiparthi Jeevan Reddy Nizamabad Telangana INC TBD TBD 39 Bajireddy Govardhan Nizamabad Telangana BRS TBD TBD 40 Koppula Eshwar Peddapalli Telangana BRS TBD TBD 41 Gomasa Srinivas Peddapalli Telangana BJP TBD TBD 42 Gaddam Vamsi Krishna Peddapalli Telangana INC TBD TBD 43 G Kishan Reddy Secundrabad Telangana BJP TBD TBD 44 Danam Nagender Secundrabad Telangana INC TBD TBD 45 T. Padmarao Goud Secundrabad Telangana BRS TBD TBD 46 Dr. Kadiyam Kavya Warangal Telangana INC TBD TBD 47 Aroori Ramesh Warangal Telangana BJP TBD TBD 48 BB Patil Zahirabad Telangana BJP TBD TBD 49 Suresh Kumar Shetkar Zahirabad Telangana INC TBD TBD 50 Gali Anil Kumar Zahirabad Telangana BRS TBD TBD

The result of the election will be announced starting at 8am. Votes counting will be done collectively across the country revealing the parliamentary representatives of Telangana along with other states. The key parties contesting the elections from Telangana include BRS, BJP, INC.