UP Board Class 12th English paper leaked, exam cancelled in 24 districts

UP Board Exams 2022: The UP Board Class 12th English paper has been leaked and the exam has been cancelled in as many as 24 districts, the Yogi Adityanath Government said on Wednesday (March 30, 2022).

The UP Board Class 12th English exam was scheduled to be conducted on March 30.

प्रदेश के आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अम्बेडकरनगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुरी, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, कानपुर देहात, एटा, शामली जिलों में आज परीक्षा रद्द की गई है। — Government of UP (@UPGovt) March 30, 2022

