ನನ್ನ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಡಿ.. ಪ್ಲೀಸ್‌..!! ತಾಯಿಯಿಂದ ದೂರಾದ ಆನೆಮರಿ, ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ.. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ.. ತಿಳಿದಂತೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂತು.. 

Baby elephant viral video : ಸಾಲು ಸಾಲು ವಾಹನಗಳು ಅಡ್ಡಾಡುವ ಕಾಡಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಬರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆನೆಮರಿ ನೋಡಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಆನೆಮರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು... ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು..?

ಹೌದು.. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ವೀಡಿಯೊಗಳು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದೀಪಾವಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ: ಈ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದವರ ಮಕ್ಕಳ ಖಾತೆಗೆ ಬೀಳಲಿದೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂ

ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವನ ವಿಧಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಇಂತಹದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿನಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಮರಿ ಆನೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

An elephant calf got seperated from its herd near Tholpetty Wildlife Sanctuary #Wayanad and was wandering on the roads. Then it found buses and other vehicles and instinctively took shelter around them just like it would have done if it was with the herd! pic.twitter.com/jFIf0K62MS

— Bobins Abraham Vayalil (@BobinsAbraham) November 9, 2024