Ahead of Independence Day, 'Watan' celebrates New India—Complete lyrics inside

New Delhi: Ahead of the Independence Day, Union Minister Prakash Javadekar launched a new patriotic song titled 'Watan' celebrating the essence of New India. It has been produced by Doordarshan.

The song is sung by Javed Ali and lyrics are penned by Aalok Shrivastav. The music is composed by Dushyant. The song has been beautifully shot and will ignite your patriotic passion.

Watch it here:

The track pays a tribute to the nation and especially it touches upon the essence of New India.

Here are the complete lyrics of our new patriotic song 'Watan':

Mathe Pe Tere Chand Ka Tika Lagaenge

Ankhon Mein Tere Khwab Ke Taare Sajaenge

Hothon pe tere pyaar ke nagme khilaenge

Tu dekhna Watan tujhe kaisa sajaenge

Tu dekhna Watan tujhe kaisa sajaenge

Tu dekhna Watan tujhe kaisa sajaenge, sajaenge...

(Sujalam suphalam malayaja sheetalam

Shasyashyamalam maataram, vande maataram, vande maataram)

Kadme pe tere saat gagan hum jhukaenge

Kandhe pe tere jeet ka parcham sajaenge

Gaalo pe tere shaurya ki laali rachaenge

Tu dekhna Watan tujhe kaisa sajaenge

Tu dekhna Watan tujhe kaisa sajaenge

Ab tak jo na hua hai vo ab kar dikhaenge

Ankhon pe teri dhoor ka chashmah lagaenge

Sari hado ke paar tujhe hum dikhaenge

Tu dekhna Watan tujhe kaisa sajaenge

Tu dekhna Watan tujhe kaisa sajaenge

Mitti ka teri mitke bhi karza chukaenge

Mastak ye tera garv se uncha uthaege

Agey he agey hum tujhe tujhe aisa badaenge

Tu dekhna Watan tujhe kaisa saajenge

Tu dekhna Watan tujhe kaisa sajaenge, sajenge

Kaisa Sajaenge...

Jai Hind!