Happy Birthday Pankaj Tripathi: 10 iconic dialogues of Bollywood's ace actor!

New Delhi: Pankaj Tripathi is one of the finest actors in Bollywood today. He is turning a year older today and fans are going gaga over it. The actor is known for his stellar performances and dialogues.

His desi vibe and acting style bring a homely feel to his character. From Sultan Qureshi to Kaleen Bhaiya, Tripathi has delivered some fantastic dialogues, let's have a look at the best ones!

"Arre waah! Yeh toh sandaas se leke sushila tak sab dikh raha hai!" - Bareily Ki Barfi. "Shudh shakahari, dal bhaat tarkaari ... sab maal sarkari"- Manjhi: The Mountain Man. "Yahan kabootar bhi ek pankh se udhta hai ... aur doosre se apna izzat bachata hai" - Gangs Of Wasseypur. Joh log mehnat ka saath nahi chhodte ... kismat kabhi unka haath nahi chhodti” - Gunjan Saxena: The Kargil Girl. "Aap jis shehar mein naukar bankar aaye hain, hum maalik hain us shehar ke" - Gurgaon. "Voting machine ek khilone jaisa hai. Joh pasand aaye, accha lage, woh button daba do!" - Newton. "Mann ke Haare haar hain, Mann ke jeete jeet" – Criminal Justice: Adhura Sach. "Jab kurbaani dene ka time aaye to kurbaani sipaahi kii dii jaati hai, raja aur rajkumar to jinda rhte hai rajgaddi par baithne k liye" - Mirzapur. "35 saal pehle humlog aazaadi jeete, magar izzat jeetna abhi baaki hai kaptaan." – 83 "Maa aur bacche ka ristey na duniya ka sabse pavitra ka ristey hota hai….bachche ko kokh mein palana duniya ka sabse mahan kam hota hai…mera bas chale na toh main bhi pal lun…" – Mimi.

Happy Birthday, Pankaj Tripathi!