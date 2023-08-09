BREAKING: Pakistan Name Squad For Asia Cup 2023 And Afghanistan Series
Pakistan will face India on September 2 in Asia Cup 2023. The Men in Green will meet Men in Blue agan in the second round of the tournament. Babar Azam will be leading Pakistan in Asia Cup.
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Pakistan Cricket Board (PCB) announced the 15-man squad for the Asia Cup 2023. On expected lines, Babar Azam will lead the side in the six-nation tournament. Shaheen Afridi, Mohammad Rizwan, Imam-ul-Haq, Naseem Shah and Haris Rauf have also been included in the squad. Pakistan reached the final of Asia Cup 2022, which was a T20 edition, and will be aiming for an improved show in 2023, which will be played in fifty-over format.
Pakistan Squad For Asia Cup 2023: Babar Azam (c), Fakhar, M Rizwan, Shadab Khan, Abdullah Shafique, Faheem Ashraf, Haris Rauf, Iftikhar Ahmed, Imam Ul Haq, M Haris, M Wasim Jr, Saud Shakeel, Naseem Shah, Agha Salman, Shaheen Afridi, Tayyab Tahir, Usama Mir
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