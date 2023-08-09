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ASIA CUP 2023

BREAKING: Pakistan Name Squad For Asia Cup 2023 And Afghanistan Series

Pakistan will face India on September 2 in Asia Cup 2023. The Men in Green will meet Men in Blue agan in the second round of the tournament. Babar Azam will be leading Pakistan in Asia Cup.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 09, 2023, 05:25 PM IST|Source: Bureau

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BREAKING: Pakistan Name Squad For Asia Cup 2023 And Afghanistan Series Pakistan Cricket Team For Asia Cup. (Source: Twitter)

Pakistan Cricket Board (PCB) announced the 15-man squad for the Asia Cup 2023. On expected lines, Babar Azam will lead the side in the six-nation tournament. Shaheen Afridi, Mohammad Rizwan, Imam-ul-Haq, Naseem Shah and Haris Rauf have also been included in the squad. Pakistan reached the final of Asia Cup 2022, which was a T20 edition, and will be aiming for an improved show in 2023, which will be played in fifty-over format.

Pakistan Squad For Asia Cup 2023: Babar Azam (c), Fakhar, M Rizwan, Shadab Khan, Abdullah Shafique, Faheem Ashraf, Haris Rauf, Iftikhar Ahmed, Imam Ul Haq, M Haris, M Wasim Jr, Saud Shakeel, Naseem Shah, Agha Salman, Shaheen Afridi, Tayyab Tahir, Usama Mir


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