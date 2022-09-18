Manipal Tigers vs Bhilwara Kings Dream11 Team Prediction, Match Preview, Fantasy Cricket Hints: Captain, Probable Playing 11s, Team News; Injury Updates For Today’s MNT vs BHK Legends League Cricket 2022 at Ekana Cricket Stadium, Lucknow
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It is Irfan Pathan vs Harbhajan Singh in the Legends League Cricket 2022 as Bhilwara Kings takes on Manipal Tigers at the Ekana Cricket Stadium, Lucknow.
Match Details
Manipal Tigers vs Bhilwara Kings
Time: 7:30 PM IST
Venue: Eden Gardens Kolkata
Date and Day: September 18, Friday
Manipal Tigers vs Bhilwara Kings Dream11 Team
Wicket-keeper: Naman Ojha
Batters: Shane Watson (vc), Yusuf Pathan (c), Irfan Pathan
All-rounders: Tanmay Srivastava, Corey Anderson, Daren Sammy
Bowlers: Harbhajan Singh, Lance Klusener, Brett Lee, Tim Bresnan
Manipal Tigers vs Bhilwara Kings Probable Playing XI
Manipal Tigers likely playing XI: Mohammad Kaif, Phil Mustard, Swapnil Asnodkar, Daren Sammy, Corey Anderson, Tatenda Taibu, Lance Klusener, Harbhajan Singh (C), Parvinder Awana, Brett Lee, Muttiah Muralitharan
Bhilwara Kings likely playing XI: Shane Watson, Nick Compton, Tanmay Srivastava, Samit Patel, Naman Ojha, Irfan Pathan (C), Yusuf Pathan, Tino Best, Tim Bresnan, Fidel Edwards, S Sreesanth
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