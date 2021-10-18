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Ajinkya Rahane

Syed Mushtaq Ali T20: Ajinkya Rahane to lead Mumbai, Prithvi Shaw named deputy

Ajinkya Rahane will be the Mumbai Captain for the Mushtaq Ali T20 tournament 2021 and Prithvi Shaw to be Vice-captain. The tournament will begin November 4 in India.

Syed Mushtaq Ali T20: Ajinkya Rahane to lead Mumbai, Prithvi Shaw named deputy
Picture credit: Twitter

India Test vice-captain Ajinkya Rahane will be leading Mumbai in the upcoming Syed Mushtaq Ali T20 tournament. Prithvi Shaw has been named as vice-captain while Yashasvi Jaiswal has also been named in the 20-member squad.

The Senior Selection Committee of Mumbai Cricket Association consisting of Salil Ankola (Chairman), Gulam Parkar, Sunil More, Prasad Desai and Anand Yalvigi has selected the following players to represent Mumbai in Syed Mushtaq All T20 Trophy to be played from November 4 in Guwahati.

Mumbai will square off against Karnataka in their first match of the tournament on November 4.

Mumbai squad: Ajinkya Rahane (c), Prithvi Shaw, Aditya Tare, Shivam Dube, Tushar Deshpande, Sarfaraz Khan, Prashant Solanki, Shams Mulani, Atharva Ankolekar, Dhaval Kulkarni, Hardik Tamore, Mohit Awasthi, Siddhesh Lad, Sairaj Patil, Aman Khan, Arman Jaffer, Yashasvi Jaiswal, Tanush Kotian, Deepak Shetty, Roystan Dias.

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Tags:
Ajinkya RahaneSyed Mushtaq Ali tournamentPrithvi ShawYashasvi Jaiswal
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