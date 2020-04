Chaitra Navratri 2020: Chant this Durga Aarti for the blessings of benevolent goddess

New Delhi: The auspicious occasion of Chaitra Navratri began from March 25 this year and will end on April 2 - Ram Navami. During the nine-day festival, nine different forms of Maa Durga, also known by the name of Navdurga are worshipped on each day.

There are four types of Navratri in a year - Chaitra (spring), Shardiya Navratri (autumn), Ashada and Magha Gupt Navratri. But out of these only the first two are widely celebrated.

During Navratri, devotees worship the mother goddess, Shakti and chant her mantras.

Here's a Durga Aarti which you can sing during the nine-day festival and otherwise as well to seek blessings of the benevolent mother goddess Durga. With a clean conscious, close your eyes, fold your hands and sing along.

Watch the Jai Ambe Gauri Durga Aarti here:

Also, here are the complete lyrics:

Jai Ambe Gauri

Maiya, Jai Shyama Gauri

Tum Ko Nishdin Dhyavat

Tum Ko Nishdin Dhyavat

Hari Bramha Shivri

Om Jai Ambe Gauri

~~

Maang Sindur Virajat

Tiko Mragmad Ko

Maiya Tiko Mrigmad Ko

Ujjwal Se Do Naina

Ujjwal Se Do Naina

Chandravadan Niko

Om Jai Ambe Gauri

~~

Kanak Samaan Kalevar

Raktaambar Raaje

Maiya Raktaambar Raaje

Raktpushp GalMala

Raktpushp GalMala

Kanthan Par Saaje

Om Jai Ambe Gauri

~~

Kehari Vahan Raajat

Khadag Khappar Dhaari

Maiya Khadag Khappar Dhari

Sur-Nar-Munijan Sevat

Sur-Nar-Munijan Sevat

Tinke Dukh Haari

Om Jai Ambe Gauri

~~

Kaanan Kundal Shobhit

Nasaagre Moti

Maiya, Na sa gre Moti

Kotik Chandra Divakar

Kotik Chandra Divakar

Raa.jat Sam Jyoti

Om Jai Ambe Gauri

~~

Shumbh-Nishumbh Vidaare

Mahishasur Ghati

Dhumr Vilochan Naina

Dhumr Vilochan Naina

Nishidin Madmaati

Om Jai Ambe Gauri

~~

Chand Mund Sanhare

Shonit Beej Haare

Maiya, Shonit Beej Haare

Madhu-Kaitabh Dou Maare

Madhu-Kaitabh Dou Maare

Sur Bhayheen Kaare

Om Jai Ambe Gauri

~~

Bramhani Rudrani

Tum Kamla Rani

Agam Nigam Bakhani

Agam Nigam Bakhani

Tum Shiv Patrani

Om Jai Ambe Gauri

~~

Chausath Yogini Mangal

Nritya Karat Bhairo

Maiya Nritya Karat Bhairu

Baajat Taal Mridanga

Baajat Taal Mridanga

Aur Baajat Damaru

Om Jai Ambe Gauri

~~

Tum Hi Jag Ki Maata

Tum Hi Ho Bharta

Maiya Tum Hi Ho Bharta

Bhaktan Ki Dukh Harta

Bhaktan Ki Dukh Harta

Sukh Sampatti Karta

Om Jai Ambe Gauri

~~

Bhuja Chaar Ati Shobit

Var mudra Dhaari

Maiya, Varmudra Dhari

Manvaanchhit Phal Pavat

Manvaanchhit Phal Pavat

Sevat Nar Nari

Om Jai Ambe Gauri

~~

Kanchan Thaal Virajat

Agar Kapur Baati

Maaiya Agar Kapur Baati

Shreemalketu Main Rajat

Shreemalketu Main Rajat

Koti Ratan Jyoti

Om Jai Ambe Gauri

~~

Shri Ambeji Ki Aarti

Jo Koi Nar Gaave

Maiya Jo Koi Nar Gaave

Kehat Shivanand Swami

Ratat Shivanand Swami

Sukh Sampatti Paave

Om Jai Ambe Gauri

~~

Jai Ambe Gauri

Maiya Jai Shyama Gauri

Tum Ko Nishidin Dhyavat

Tum Ko Nishidin Dhyavat

~~

Hari Brahma Shivri

Om Jai Ambe Gauri

Here's wishing everyone a very happy Navratri!