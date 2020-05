IRCTC starts booking for 200 special trains: Full list of special trains by Indian Railways

New Delhi: Indian Railways has started taking booking for 200 Special trains that will run from June 1 in a bid to provide relief to the passengers from Thursday (May 21).

Bookings for these trains commenced at 10 am via Railway ticketing arm IRCTC. Only online e-ticketing will be done through IRCTC website or through Mobile App.

Booking will not be permitted through reservation counter railway station, booking agents. The advance reservation period in these special trains will be 30 days. These trains will have both air-conditioned and non air-conditioned classes.

Here is the complete list of the 200 special trains to be run by the Indian Railways

LIST OF 200 (100 PAIRS) MAIL/EXPRESS TRAINS TO BE RUN WEF 01/06/20 Pair No Train No. From To Train Name 1 01016/15 Gorakhpur Lokmanyatilak (T) Kushinagar Express 2 01019/20 Mumbai CST Bhubaneswar Konarka Express 3 01061/62 Lokmanyatilak (T) Darbhanga Darbhanga Express 4 01071/72 Lokmanyatilak (T) Varanasi Kamayani Express 5 01093/94 Mumbai CST Varanasi Mahanagri Express 6 01139/40 Mumbai CST Gadag Express 7 01301/02 Mumbai CST Ksr Bengaluru Udyan Express 8 02156/55 H. Nizamuddin Habibganj Bhopal Express 9 02230/29 New Delhi Lucknow Jn Lucknow Mail 10 02296/95 Danapur Ksr Bengaluru Sanghmitra Express 11 02377/78 Sealdah New Alipurduar Padatik Express 12 02392/91 New Delhi Rajgir Shramjevi Express 13 02394/93 New Delhi Rajendra Nagar Sampoorn Kranti Express 14 02418/17 New Delhi Prayagraj Pragraj Expess 15 02420/19 New Delhi Lucknow Gomti Express 16 02407/08 ASR NJP Karambhum i Exp 17 02357/58 Amritsar Kolkata express 18 02452/51 New Delhi Kanpur Shram Shakti Express 19 02463/64 Jodhpur Delhi S Rohilla Samprak kranti 20 02477/78 Jaipur Jodhpur express 21 02479/80 Bandra (T) Jodhpur Suryanagri Express 22 02533/34 Lucknow Jn Mumbai CST Pushpak Express 23 02555/56 Hisar Gorakhpur Gorakhdham Express 24 02560/59 New Delhi Manduadih Shivganga Express 25 02618/17 H. Nizamuddin Ernakulam Mangla Express 26 04009/10 Anand Vihar Bapudham Motihari Champaran Satyagrah Express 27 02629/30 New Delhi Yesvantpur KarnatakaSamprak kranti Express 28 02701/02 Mumbai CST Hyderabad Husain Sagar Express 29 02703/04 Howrah Secunderabad Falaknuma Express 30 02715/16 H. S. Nanded Amritsar Sachkhand Express 31 02724/23 New Delhi Hyderabad Telangana Express 32 02792/91 Danapur Secunderabad Express 33 02801/02 Puri New Delhi Purushottam Express 34 02810/09 Howrah Mumbai CST HWH-Mumbai Mail 35 02833/34 Ahmedabad Howrah Express 36 02904/03 Amritsar Mumbai Central Golden Temple Mail 37 02916/15 Delhi Ahmedabad Ashram Express 38 02926/25 Amritsar Bandra (T) Paschim Express 39 02933/34 Mumbai Central Ahmedabad Karnavati Express 40 02963/64 H. Nizamuddin Udaipur City Mewar Express 41 08183/84 Tatanagar Danapur Express 42 05484/83 Delhi Alipurduar Mahananda Express 43 06345/46 Mumbai (LTT) Thiruvananthapuram Central Netrvati Express 44 02805/06 Vishakapatnam New Delhi AP Express 45 02182/81 H. Nizamuddin Jabalpur Express 46 02418/17 New Delhi Varanasi Mahamana Express 47 02955/56 Mumbai Central jaipur Express 48 07201/02 Guntur Secunderabad Golconda Express 49 02793/94 Tirupati Nizamabad Rayalseema Express 50 09165/66 Ahmedabad Darbhanga Sabarmati Express 51 09167/68 Ahmedabad Varanasi Sabarmati Express 52 09045/46 Surat Chhapra Tapti Ganga Express 53 03201/02 Patna Lokmanyatilak (T) Express 54 02553/54 Saharsa New Delhi Vaishali Express 55 02307/08 Howrah Jodhpu/Bikaner Express 56 02381/82 Howrah New Delhi Poorva Express 57 02303/04 Howrah New Delhi Poorva Express 58 02141/42 Lokmanyatilak (T) Patliputra Express 59 02557/58 Muzaffarpur Anand Vihar Sapt Kranti Express 60 05273/74 Raxaul Anand Vihar Satyagrah Express 61 02419/20 Anand Vihar Ghazipur Suhaildev Express 62 02433/34 Anand Vihar Ghazipur Express 63 09041/42 Bandra (T) Ghazipur Express 64 04673/74 Amritsar Jaynagar Shaheed Express 65 04649/50 Amritsar Jaynagar Saryu Yamuna Express 66 02541/42 Gorakhpur Lokmanyatilak (T) Express 67 05955/56 Dibrugarh Delhi Brahmputra Mail 68 02149/50 Pune Danapur Express 69 02947/48 Ahmedabad Patna Azimabad Express 70 05645/46 Lokmanyatilak (T) Guwahati Express 71 02727/28 Hyderabad Visakhapatnam Godavari Express 72 Spl. Ahmedabad Muzaffarpur Via Surat 73 Spl. Ahmedabad Gorakhpur Via Surat Duronto trains having NON AC Coaches 74 02245/12246 Howrah (1050) Yasvantpur (1600) Duronto Express 75 02201/22202 Sealdah (2000) Puri (0435) Duronto Express 76 02213/22214 Shalimar (2200) Patna (0640) Duronto Express 77 02283/12284 Ernakulam (2325) Nizamuddin (1940) Duronto Express 78 02285/12286 Secundarabad (1310) Nizamuddin (1035) Duronto Express JANSHATABDI TRAINS Sr. Train No. From To Train Name 79 02073/74 Howrah Jn (1325) Bhubaneswar (2020) Jan Shatabdi Express 80 02023/24 Howrah Jn (1405) Patna Jn (2245) Jan Shatabdi Express 81 02365/66 Patna (0600) Ranchi (1355) Jan Shatabdi Express 82 02091/92 Dehradun (1545) Kathgodam (2335) Jan Shatabdi Express 83 02067/68 Guwahati (0630) Jorhat Town (1320) Jan Shatabdi Express 84 02053/54 Haridwar (1445) Amritsar (2205) Jan Shatabdi Express 85 02055/56 New Delhi (1520) Dehradun (2110)) Jan Shatabdi Express 86 02057/58 New Delhi (1435) Una Himachal (2210) Jan Shatabdi Express 87 02065/66 Ajmer (0540) Delhi Sarai Rohilla (1135) Jan Shatabdi Express 88 02069/70 Raigarh (0620) Gondia (1325) Jan Shatabdi Express 89 02021/22 Howrah (0620) Barbil (1305) Jan Shatabdi Express 90 02075/76 Calicut (1345) Trivendrum (2135) Jan Shatabdi Express 91 02081/82 Kannur (0450) Trivendrum (1425) Jan Shatabdi Express 92 02079/80 Bengaluru (0600) Hubli (1345) Jan Shatabdi Express 93 02089/90 Yashwantpur (1730) Shivamoga Town (2155) Jan Shatabdi Express 94 02059/60 Kota (0555) Nizamuddin (1230) Jan Shatabdi Express 95 02061/62 Habibganj (1740) Jabalpur (2255) Jan Shatabdi Express 96 09037/38 Bandra(T) Gorakhpur Avadh Express 97 09039/40 Bandra(T) Muzaffarpur Avadh Express 98 02565/66 Darbhanga New Delhi Bihar Sampark Kranti 99 02917/18 Ahmedabad Nizamuddin Gujarat Sampark Kranti 100 02779/80 Vasco da Gama Nizamuddin Goa Express

All passengers shall be compulsorily screened and only asymptomatic passengers are allowed to enter /board the train.

Only passengers with Confirmed tickets shall be allowed to enter the Railway station. All passengers must wear face covers/masks at the entry and during travel. The passengers shall reach the station at-least 90 minutes in advance to facilitate thermal screening at the station. Only passengers who are found asymptomatic will be permitted to travel. Passengers shall observe social distancing both at the station and on trains.

No catering charges shall be included in the fare. Provision for pre paid meal booking, e-catering shall be disabled. However, IRCTC shall make provision for limited eatables and packaged drinking water on payment basis only in limited trains, having Pantry car attached, an official release said.

No Linen, blankets and curtains shall be provided inside the train. Passengers will have to carry their own linen for the travel.

Zonal Railways have been instructed to ensure that there are separate entry and exit gates at Railway stations to the extent feasible so that there is no face to face movement of passengers. Zonal railways will be guided by standard social distancing guidelines on stations and trains and observe the safety, security and hygiene protocols.

All passengers must download and use the Aarogya Setu application, the Railway Ministry said.