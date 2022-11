Annual Horoscope by Date of Birth in Hindi: अंक ज्‍योतिष में व्‍यक्ति की जन्‍म तारीख के जरिए भविष्‍यफल की गणना की जाती है. न्‍यूमेरोलॉजी में 1 से 9 तक के मूलांक होते हैं. मूलांक से मतलब है कि व्‍यक्ति की जन्‍म तारीख का जोड़. यानी कि किसी भी महीने की 15 तारीख को जन्‍मे व्‍यक्ति का मूलांक 6 होगा, 1+5=6. आइए आने वाले साल 2023 के वार्षिक अंक राशिफल के जरिए जानते हैं कि आपके लिए यह साल कैसा रहेगा.

वार्षिक अंक राशिफल

मूलांक 1- मूलांक 1 के जातकों के लिए साल 2023 बहुत अच्छा रहने वाला है. नया काम शुरू करना चाहते हैं तो यह साल आपको अच्‍छे नतीजे दिलाएगा. नौकरी बदलने, नया व्‍यापार शुरू करने का मौका मिल सकता है. आय अच्‍छी रहेगी. प्‍यार में सफलता मिलेगी. शादीशुदा लोगों का रिश्‍ता मजबूत होगा. लेकिन ईगो से बचें, वरना मामला बिगड़ सकता है.

मूलांक 2- मूलांक 2 के जातकों को यह साल खूब सम्‍मान दिलाएगा. आपका प्रभाव बढ़ेगा. सामाजिक दायरा बढ़ेगा. आपकी जिम्‍मेदारियां भी बढ़ेंगी. ऐसे में आपको सारे काम अच्‍छे से मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए. प्रोफेशनल लाइफ में ज्‍यादा इमोशनल न हों. परिवार को महत्‍व देंगे.

मूलांक 3- मूलांक 3 वाले लोगों के लिए साल 2023 मिला-जुला रहेगा. जो लोग रचनात्‍मक-कलात्‍मक क्षेत्रों में सक्रिय हैं, उन्‍हें बहुत लाभ हो सकता है. आप अपनी पर्सनालिटी बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी. नया काम शुरू कर सकते हैं. आपका ज्‍यादा ध्‍यान पारिवारिक जीवन पर रहेगा.

मूलांक 4- मूलांक 4 के जातकों को इस साल नौकरी में अति आत्‍मविश्‍वास से बचना चाहिए, वरना नुकसान करवा बैठेंगे. फाइनेंस, बैंकिंग और इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्‍स के लिए यह साल अच्‍छा रहेगा. वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेंगी, प्‍यार बढ़ेगा. प्रेम संबंध भी बेहतर होंगे. व्‍यापार में संपर्कों से लाभ होगा.

मूलांक 5- मूलांक 5 के जातकों के लिए साल 2023 कई तरह की चुनौतियां ला सकता है. कई बार बेवजह के तनाव से परेशान रहेंगे. महत्‍वाकांक्षाएं बढ़ी हुई रहेंगी. हालांकि नौकरी और व्‍यापार दोनों में सफलता मिलने के योग हैं. यात्रा पर जा सकते हैं. लव लाइफ अच्‍छी रहेगी. सेहत का ख्‍याल रखें.

मूलांक 6- मूलांक 6 के जातक साल 2023 में खासी उन्‍नति करेंगे और खूब नाम कमाएंगे. इनका सामाजिक दायरा बढ़ेगा. सम्‍मान बढ़ेगा. लोग आपसे प्रभावित रहेंगे. कार्यक्षेत्र में उन्‍नति करेंगे. मनपसंद जॉब मिलने के पूरे योग हैं. फैमिली ट्रिप पर जा सकते हैं.

मूलांक 7- मूलांक 7 के जातकों के लिए साल 2023 अध्‍यात्‍म में रुचि बढ़ाने वाला रहेगा. वे काफी समय एकांत में बिताएंगे. करियर सामान्‍य रहेगा. आपके कई सपने पूरे हो सकते हैं. हालांकि शादीशुदा जिंदगी में समस्‍या हो सकती है. लव लाइफ को लेकर भी सजग रहें और विवाह से बचें.

मूलांक 8- मूलांक 8 के जातक साल 2023 में कई खुशी के पल जिएंगे. कोई सपना पूरा हो सकता है. बड़ी सफलता मिल सकती है. आप अच्‍छा परफॉर्म करेंगे. बिजनेस में बड़ी तरक्‍की मिलेगी. बिजनेस लीडर के तौर पर स्‍थापित हो सकते हैं. हालांकि पारिवारिक जीवन की उपेक्षा करने का दुख भी रहेगा.

मूलांक 9- मूलांक 9 वाले लोगों को साल 2023 पारिवारिक-आर्थिक चुनौतियां देगा लेकिन आप अपनी क्षमता और योग्‍यता की दम पर उनसे पार पा जाएंगे. बजट बनाकर चलें, वरना बेवजह के खर्चे परेशान कर देंगे. राजनीति, कानून और विज्ञान के क्षेत्र में सक्रिय लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है. व्‍यापारियों के लिए समय अच्‍छा है.

