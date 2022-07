2022 Maruti Suzuki Grand Vitara Prices: लीक हो गईं नई मारुति ग्रैंड विटारा की कीमतें, 9.5 लाख रुपये से शुरू, ये रही पूरी लिस्ट

2022 Maruti Suzuki Grand Vitara Prices Leaked: कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 2022 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की कीमतें लीक हो गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, नई ग्रैंड विटारा की कीमत 9.5 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है, जो 18 लाख रुपये तक जाती है. मारुति सुजुकी पांच माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट और दो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ट्रिम्स पेश करेगी. मारुति सुजुकी इस त्योहारी सीजन में सितंबर में आधिकारिक तौर पर नई ग्रैंड विटारा लॉन्च कर सकती है. फिलहाल, जो कीमतें लीक हुई हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं.

विटारा की लीक हुई कीमतों की लिस्ट

:- Sigma---- 9.50 लाख रुपये (MT)

:- Delta---- 11.00 लाख रुपये (MT) और 12.50 लाख रुपये (AT)

:- Zeta---- 12.00 लाख रुपये (MT) और 13.50 लाख रुपये (AT)

:- Alpha---- 13.50 लाख रुपये (MT) और 15.00 लाख रुपये (AT)

:- Alpha AWD---- 15.50 लाख रुपये

:- Zeta Plus---- 17.00 लाख रुपये

:- Alpha Plus---- 18.00 लाख रुपये

नई मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के इंजन स्पेसिफिकेशन्स

गौरतलब है कि नई मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा में दो इंजन ऑप्शन मिलेंगे, एक माइल्ड हाइब्रिड के साथ होगा और दूसरा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ होगा. दोनों में 1.5-लीटर यूनिट होंगे, जो अलग-अलग पावर जनरेट करेगी. 1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड यूनिट 101 bhp पावर और 136 Nm टार्क जनरेट कर सकती है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलेगा.

वहीं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड यूनिट 114 बीएचपी पावर और 122 एनएम टार्क जनरेट करती है. इसमें ई-सीवीटी मिलता है. मारुति सुजुकी का दावा है कि नई ग्रैंड विटारा 27.9 किमी/लीटर तक का माइलेज देती है. नई मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा में ऑल-ग्रिप सिस्टम मिलेगा, इसके साथ ही चार मोड्स- स्पोर्ट, स्नो, ऑटो और लॉक मिलेंगे. ग्रैंड विटारा का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और निसान किक्स, फॉक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक जैसी कारों से होगा.

