200 रुपये के डिस्काउंट के साथ सिर्फ 12,421 में Jeep, यूजर्स ने महिंद्रा से कही ये बात

नई दिल्लीः महिंद्रा एंड महिंद्रा की बागडोर संभालने वाले आनंद महिंद्रा अपने ट्विटर अकाउंट को लेकर देशभर में बहुत फेमस हैं. वो आए-दिन बहुत रोचक जानकारियां लोगों को देते हैं और इस बार जो जानकारी उन्होंने दी है वो बहुत दिलचस्प है. आनंद महिंद्रा ने 1960 के दशक का एक विज्ञापन शेयर किया है जिसमें 200 रुपये कमी के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा की जीप की कीमत सिर्फ 12,421 रुपये रखी गई थी. ये विज्ञापन टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में छापा गया था. इस विज्ञापन को शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने अपने पुराने दिनों को याद किया है.

A good friend, whose family has been distributing our vehicles for decades fished this out from their archives. Aaah the good old days…when prices headed in the right direction! pic.twitter.com/V69sMaM98X

— anand mahindra (@anandmahindra) March 6, 2022