Bike का तेल बीच रास्ते में हो जाए खत्म, तुरंत करें ये काम; बिना धक्का लगाए पहुंच जाएंगे पेट्रोल पंप

How to start Bike without Petrol: कई बार बाइक और स्कूटर में पेट्रोल डलवाना भूल जाते हैं और इस वजह से समस्या का सामना करना पड़ता है. अगर बाइक का पेट्रोल बीच रास्ते में या किसी सुनसान जगह पर खत्म हो जाए तो फिर धक्का लगाने के अलावा कोई अन्य उपाय नजर नहीं आता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि पेट्रोल खत्म होने के बाद भी कुछ टिप्स को फॉलो कर बाइक को बिना धक्का लगाए पेट्रोल पंप तक पहुंच सकते हैं.

चोक लगाकर बाइक करें स्टार्ट

अगर कहीं जा रहे हों और बीच रास्ते में बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाए और पेट्रोल पंप कुछ दूरी पर है तो आप चोक (Bike Choke) का इस्तेमाल कर बाइक स्टार्ट कर सकते हैं. अगर बाइस स्टार्ट हो गई तो वह कुछ किलोमीटर तक जा सकती है और आपको धक्का लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.

फूंक लगाकर टैंक में बनाए प्रेशर

अगर आपकी बाइक का पेट्रोल बीच रास्ते में खत्म हो जाए तो आप पेट्रोल टैंक में फूंक लगाकर बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं और फिर बाइक कुछ किलोमीटर तक चल सकती है. इसके लिए बाइक की चाभी निकालें और पेट्रोल टैंक (Petrol Tank) को खोलकर चाभी वापस अपनी जगह लगा दें. इसके बाद पेट्रोल टंकी में प्रेशर बनाकर तेजी से फूंके और फिर टंकी बंद कर बाइक स्टार्ट करें. इससे टंकी के अंदर प्रेशर बनेगा और पेट्रोल इंजन तक आसानी से पहुंच जाएगा.

साइड स्टैंड पर खड़ी करें बाइक

बाइक का पेट्रोल खत्म होने के बाद भी थोड़ा पेट्रोल टंकी के साइड में रह जाता है, लेकिन यह इंजन तक नहीं पहुंच पाता है. इसको इंजन तक पहुंचाने के लिए बाइक को साइड स्टैंड पर थोड़ी देर के लिए खड़ी कर दें और बाइक स्टार्ट (How to start Bike without Petrol) करें. इसके साथ ही पेट्रोल टंकी में एक-दो बार फूंक भी लगा सकते हैं.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं.