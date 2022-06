Car Tips: भयानक, तपती, जलती, धूप में कार के पेंट को बर्बाद होने से बचाना है तो तुरंत अपनाएं ये टिप्स

How To Protect Your Car Paint From Sunlight: कार खरीदना काफी लोगों का सपना होता है. ऐसे लोग कार खरीदने के बाद अपनी कार से बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि उनकी कार लंबे समय तक शाइन मारती रहे. लेकिन, जरा सी लापरवाही भी कार की शाइन को खराब कर सकती है. इस समय भारत के ज्यादातर हिस्सों में भारी गर्मी पड़ रही है. सूरज की किरणों में इतना ताप है कि धूप में चलना भी मुश्किल हो रहा है. ऐसे में जब धूप कार पर पड़ती है तो यह कार के पेंट पर बुरा असर डालती है. तेज धूप कार के पेंट को फेड कर सकती है और अगर आपकी कार का ओरिजनल पेंट एक बार फेड़ हो गया तो समझिए कि अब दोबारा आपकी कार कभी वैसे शाइन नहीं कर पाएगी, जैसे ओरिजनल पेंट के साथ शाइन करती है. चलिए, इससे बचने के कुछ टिप्स आपको बताते हैं.

धूप में कार पार्क न करें

धूप के कारण कार के पेंट को फेड होने से बचाने के लिए सबसे जरूरी टिप्स है कि आप अपनी कार को धूप में पार्क ना करें. कोशिश करें कि कार को हमेशा छाया में ही पार्क करें. अगर लंबे समय के लिए आपको कार कहीं खड़ी करनी है तो उसे कवर करके खड़ा करें ताकि वह धूप और डस्ट, दोनों से ही बच सके.

कार पर वैक्स कोटिंग कराएं

बहुत से लोग धूप से कार के पेंट को बचाने के लिए वैक्स कोटिंग कराते हैं. वैक्स कोटिंग, कार के पेंट को धूप से बचाने में काफी कारगर साबित होती है. हालांकि, वैक्स कोटिंग कराने के लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी. बाजार में कई कंपनियों की वैक्स कोटिंग उपलब्ध है.

कार पर पॉलिश कराएं

इनके अलावा कार के पेंट की शाइन को बरकरार रखने के लिए आप पॉलिश भी करा सकते हैं. यह कार के पेंट की उम्र को बढ़ाने में और साथ ही उसे ज्यादा चमकदार बनाने में मदद करता है.

समय-समय पर वॉश कराते रहें

कार को समय-समय पर वॉश जरूर कराते रहें. इससे उसकी चमक बरकरार रहती है. हालांकि, वॉशिंग अच्छी जगह पर कराएं क्योंकि गलत तरीके से की गई वॉशिंग भी कार के पेंट को खराब कर सकती है.

