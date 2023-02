Mahindra ने खोल दिया पिटारा, एक साथ ले आई दो धाकड़ इलेक्ट्रिक SUV, लुक देख हो जाएंगे फैन

Mahindra XUV e9 and BE 05: स्वदेशी वाहन निर्माता महिंद्रा अब इलेक्ट्रिक कारों पर फोकस कर रही है. कंपनी ने हाल ही में अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी XUV400 को लॉन्च किया था. अब कंपनी ने भारत में दो नई इलेक्ट्रिक एसयूवी महिंद्रा एक्सयूवी.ई9 और बीई.05 को पेश कर दिया है. Mahindra XUV.e9 और BE.05 को इससे पहले यूके में दिखाया गया था, जहां कंपनी ने एक साथ 5 अपकमिंग कारों की झलक पेश की थी. इन दोनों ही कारों का लुक काफी फ्यूचरिस्टिक और आकर्षक है. महिंद्रा XUV.e9 और BE.05 दोनों फिलहाल कॉन्सेप्ट वर्जन में हैं. इनके जरिए कंपनी दिखाना चाहती है कि भविष्य में उनकी कारें कैसी नजर आने वाली हैं.

Mahindra XUV.e9 की खासियत

XUV.e9 दिखने में किसी भी मौजूदा मॉडल जैसी नहीं है. इसे कूप जैसा डिजाइन दिया गया है. XUV.e9 की लंबाई 4,790mm, चौड़ाई 1,905mm और ऊंचाई 1,690mm है. जबकि एसयूवी का व्हीलबेस 2,775mm होगा. यह एक 5-सीटर मॉडल होगा. इसमें एलईडी लाइटिंग, बम्पर-माउंटेड हेडलैम्प और क्लोज-ऑफ फ्रंट ग्रिल दी गई है. इसके चारों ओर ग्लॉस-ब्लैक क्लैडिंग भी है.

Mahindra XUV BE.05 की खासियत

वहीं, XUV BE.05 की लंबाई 4,370mm, चौड़ाई 1,900mm और ऊंचाई 1,635mm रहने वाली है. इसे एक प्रीमियम मिड-साइज़ SUV के तौर पर लाया जाएगा. XUV BE.05 कॉन्सेप्ट SUV के केबिन को शोकेस किया गया है. इसमें इंफोटेनमेंट और ड्राइव स्टैटिस्टिक्स दोनों के लिए एक बड़ी कनेक्टेड डिस्प्ले स्क्रीन यूनिट, स्टीयरिंग व्हील पर डिजिटल स्पीड डिस्प्ले, एक आलीशान फैब्रिक-लेड डैशबोर्ड और एक कर्व्ड सेंटर कंसोल है.

From race to road to off-road. Meet BE-Rall.e. #ExploreBeyondBoundaries#ExploreTheImpossible #MahindraEVFashionFestival pic.twitter.com/iync6HOGZ5

— Mahindra Automotive (@Mahindra_Auto) February 10, 2023