Maruti की यह कार बिक्री में निकली बवाल, इसके आगे Baleno-Swift भी नहीं टिक पाईं

Maruti Car Sales: दिसंबर 2022 में कार बिक्री के आंकड़े हमारे सामने हैं. सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 कारों की लिस्ट में सात गाड़ियां सिर्फ मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की हैं. मारुति बलेनो (Maruti Baleno) एक बार फिर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही है. दिसंबर महीने में इस प्रीमियम हैचबैक की 16,932 यूनिट्स बिकी हैं. दूसरे पायदान पर मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga) है, जो सबसे ज्यादा बिकने वाली एमपीवी कार रही है. वहीं चौथे पायदान पर रही टाटा नेक्सन (Tata Nexon) देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी रही. लेकिन लिस्ट में आठवें नंबर पर रही मारुति की एक गाड़ी ने मंथली ग्रोथ के मामले में सभी गाड़ियों को पछाड़ दिया. खास बात है कि इस गाड़ी की कीमत मात्र 5 लाख रुपए है.

पॉजिटिव ग्रोथ वाली अकेली कार

अगर आप गाड़ियों की बिक्री को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि सभी गाड़ियों ने नवंबर महीने की बिक्री के मुकाबले दिसंबर में गिरावट दर्ज की है. जहां पहले पायदान पर रही मारुति बलेनो ने 19 फ़ीसदी की गिरावट दर्ज की है, वहीं दूसरे और तीसरे पायदान पर रही गाड़ियों की गिरावट 11 फ़ीसदी और 20 फीसदी है.

