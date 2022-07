Bike Mileage Boost: आज ही निकाल दें बाइक से ये 4 एक्सेसरीज, 1 लीटर पेट्रोल में मिलेगा धुआंधार माइलेज

These Bike accessories impacts on mileage and speed: अगर आपकी बाइक सही स्पीड और माइलेज नहीं देती है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. इन कारणों में से एक बाइक में लगी हुई एक्सेसरीज भी हो सकती हैं. दरअसल बाइक एक्सेसरीज भी कई बार माइलेज और स्पीड कम होने का कारण बन जाती हैं. अगर आप भी माइलेज और स्पीड की समस्या से जूझ रहे हैं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी एक्सेसरी को तत्काल प्रभाव से आपको अपनी बाइक से निकलवा देना चाहिए.

लेग गार्ड

अगर आपने अपनी बाइक में लेग गार्ड लगवा रखा है तो आपको पता होगा ये काफी हैवी होता है, अगर ये स्टॉक एक्सेसरी है तब तो ठीक है लेकिन आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज जरूरत से ज्यादा हैवी होती हैं और बाइक का माइलेज कम कर देती हैं.

इंजन केज

कुछ लोग जो बाइक स्पोर्ट्स के शौकीन होते हैं वो इंजन केज लगवा लेते हैं लेकिन ये इतना ज्यादा भारी होता है कि इससे फ्यूल कंज्यूमिंग बढ़ जाती है साथ ही स्पीड पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है.

आफ्टर मार्केट एलॉय

अगर आप आफ्टर मार्केट एलॉय का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये काफी हैवी होते हैं और इंजन पर सीधा दबाव डालते हैं जिससे माइलेज और स्पीड गिरने लगती है। इन्हें निकलवाने में ही भलाई है. कुछ लोग मजबूती के चक्कर में इन्हें खरीद लेते हैं लेकिन बाद में जब माइलेज कम हो जाता है तब उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है.

कंसोल वाईजर

कई बार लोग अपनी बाइक में बिना जरूरत के वाईजर लगवा लेते हैं जो बाइक के ऐरोडायनैमिक नेचर को प्रभावित करता है और स्पीड कम होने लगती है साथ ही साथ माइलेज भी बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। ये वाईजर वैसे तो बाइक के कंसोल को डस्ट और पानी से बचाता है साथ ही राइडर भी इससे कई बार तेज स्पीड में अपनी आंखों में गंदगी जाने से बचा पाते हैं। हालांकि डिजाइन के नजरिए से इसे ठीक नहीं माना जाता है और ये माइलेज कम कर सकता है इसीलिए इसे निकलवा देने में ही भलाई है।

ये खबर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर.