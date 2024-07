Hathras Stampede: संसद में जैसे ही बोले पीएम, अभी दुखद खबर दी गई... शोर मचाने वाले सांसद भी खामोश हो गए, देखिए वीडियो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान लोकसभा में भारी हंगामा हुआ. विपक्षी सांसद वेल में शोर मचाते रहे. हालांकि स्पीच के बीच में एक समय ऐसा आया जब सदन में खामोशी छा गई. जी हां, उस समय शाम के 6.21 बज रहे थे और पीएम ने कहा- आदरणीय सभापति जी, इस समय चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है. यह सुनते ही विपक्षी सदस्य खामोश हो गए.

पीएम ने कहा कि यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है. जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं. मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं. राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है. केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में हैं. मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी.

My thoughts are with those bereaved in Hathras. Prayers with the injured. The UP Government is working to assist those affected. pic.twitter.com/hAhD5xFD1M

कल यानी 2 जून को हाथरस में दोपहर बाद करीब साढ़े तीन बजे यह घटना घटी. यूपी सरकार के मंत्री असीम अरूण ने बताया है कि बाबा के पीछे दर्शन के लिए कुछ महिलाएं बढ़ रही थीं. रास्ता संकरा था तभी ये हादसा हुआ. अभी तक 116 लोगों की मौत हुई है. 20 शवों की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही थी. FIR दर्ज हो गई है. बताया जा रहा है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी हाथरस पहुंच सकते हैं.

The Prime Minister Shri @narendramodi Ji has announced an ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF for the next of kin of each deceased in the mishap in Hathras. The injured would be given Rs. 50,000.

