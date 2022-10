Zee News Select: एक क्लिक में पढ़ें ऑटो की 10 बड़ी खबरें | 10 October 2022

1- दिवाली पर इन 10 कारों पर मिल रहा धांसू डिस्काउंट, 50000 रुपये से भी ज्यादा के ऑफर्स । Click here to read full story

Discount Offers: अगर आप इस दिवाली कोई नई कार खरीदकर घर लाना चाहते हैं तो यह आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है क्योंकि कई कार निर्माता कंपनियां अपनी गाड़ियों पर ऑफर्स दे रही हैं. चलिए, आपको 10 ऐसी कारों की जानकारी देते हैं, जिनपर अच्छे ऑफर्स हैं.

2- भारत में कल लॉन्च होगी 'चाइनीज टेस्ला' की कार, इतनी हो सकती है कीमत । Click here to read full story

BYD Atto 3: लीक हुई जानकारी के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि Atto 3 को दो बैटरी पैक के साथ पेश किया जा सकता है, जो 49.92kWh और 60.49kWh के हो सकते हैं.

3- Maruti WagonR से भी ज्यादा डिमांड में है ये सस्ती कार, मिलते हैं ऐसे धांसू फीचर्स । Click here to read full story

Maruti Alto: ऑल्टो 800 में 0.8-लीटर, 3-सिलेंडर, बीएस6 पेट्रोल इंजन मिलता है. वहीं, ऑल्टो के10 में 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है. यह 67 पीएस पावर और 89 एनएम टॉर्क जनरेट करता है.

4- Car Driving सीख रहे तो जरूर रट लेना ये 5 नियम, नहीं कटेगा चालान, सुरक्षित रहेगी जान । Click here to read full story

Car driving rules: अगर आप भी कार चलाने की शुरुआत ही कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, ताकि आप सेफ कार ड्राइविंग कर सकें. यहां हम आपको कार ड्राइविंग से संबंधित कुछ जरूरी रूल्स बता रहे हैं जो आपके बेहद काम के हैं.

5- नाबालिग के स्कूटर चलाने पर पुलिस ने पिता को लिया आड़े हाथ, ठोका 25 हजार का चालान । Click here to read full story

Juvenile Driving Challan: पुलिस ने अल्मोड़ा के टैक्सी स्टैंड के पास चेकिंग अभियान के दौरान तेज रफ्तार एक स्कूटर को रोका था. स्कूटर को 14 साल का एक नाबालिग बिना हेलमेट के चला रहा था. इस पर पुलिस ने स्कूटर को सीज किया और नाबालिग के पिता को मौके पर बुलाया.

6- Maruti Brezza को मोडिफाई कर बना डाला 72 लाख वाली Range Rover । Click here to read full story

Maruti Brezza modified: कई लोगों का मानना है कि मारुति ब्रेजा का लुक कुछ हद तक रेंज रोवर इवोक (Range Rover Evoque) से इंस्पायर्ड है. एक शख्स ने तो इस बात को इतना सीरियसली ले लिया कि नई ब्रेजा को खरीदकर उसे रेंज रोवर इवोक जैसा ही बना डाला.

7- इन 3 कारों ने खोली Tata की किस्मत! धड़ाधड़ हो रही बिक्री, सबसे ज्यादा बिकी ये धांसू गाड़ी । Click here to read full story

Tata Cars: पिछले महीने टाटा की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार नेक्सन एसयूवी रही है. बाजार में इसका मुकाबला मारुति सुजुकी ब्रेजा, किआ सॉनेट, हुंडई वेन्यू और महिंद्रा एक्सयूवी300 से है.

8- Diwali पर Ola का सबसे बड़ा धमाका! आ रहा सबसे सस्ता Electric Scooter, बस 80 हजार होगी कीमत । Click here to read full story

Ola Electric Scooter: ओला इलेक्ट्रिक दिवाली पर एक और धमाका करने जा रही है. कंपनी के सीईओ ने ऐलान किया है कि 22 अक्टूबर को ओला एक बड़ा ऐलान करेगी. यह कंपनी की बिलकुल नया प्रोडक्ट होगा.

9- Tata Punch के हर वेरिएंट की कीमत, सबसे सस्ता वाला बस 6 लाख का, खरीदने से पहले देखें लिस्ट । Click here to read full story

Tata Punch Price list: लॉन्चिंग के बाद से ही टाटा पंच भी टॉप 10 लिस्ट में बनी हुई है. सितंबर 2022 में यह गाड़ी 8वें पायदान पर रही. इसकी 12,251 यूनिट्स बिकी हैं. कुल मिलकर यह गाड़ी काफी डिमांड में है.

10- Cheap Cars: 1 लाख रुपये से भी कम में Maruti की ये कारें खरीदने का मौका! Click here to read full story

Used Cars: Maruti Wagon R LXI के लिए 75000 रुपये मांगे गए हैं. यह कार गाजियाबाद में उपलब्ध है. इसका रजिस्ट्रेशन भी गाजियाबाद का ही है.

