ये है Toyota Fortuner का सबसे सस्ता वेरिएंट, सिर्फ इतनी होगी EMI

Toyota Fortuner All Variant Price: टोयोटा फॉर्च्यूनर का क्लास ही अलग है. यह एसयूवी अपने सेगमेंट में राज कर रही है. लेकिन, काफी महंगी है, इसीलिए बहुत से लोग इसे खरीद नहीं पाते हैं. इसका टॉप वेरिएंट करीब 50 लाख रुपये तक जाता है. लेकिन, बेस वेरिएंट की कीमत कम है. ऐसे में आज हम आपके लिए इसके वेरिएंट्स की कीमतें और ईएमआई से जुड़ी कुछ जानकारी लेकर आए हैं. इसके सबसे सस्ते यानी बेस वेरिएंट की बात करें तो यह Toyota Fortuner (2.7L) 4x2 MT पेट्रोल है.

Toyota Fortuner का सबसे सस्ता वेरिएंट- (2.7L) 4x2 MT पेट्रोल

Toyota Fortuner का (2.7L) 4x2 MT पेट्रोल सबसे सस्ता वेरिएंट है. इसकी कीमत 32,40,000 रुपये है. वहीं, अगर इसके दूसरे सबसे सस्ते वेरिएंट की बात करें तो वह (2.7L) 4x2 AT पेट्रोल है, इसकी कीमत 33,99,000 रुपये है. पेट्रोल में इसके सिर्फ दो ही वेरिएंट आते हैं. इनके बाद डीजल वेरिएंट शुरू हो जाते हैं. Toyota Fortuner के डीजल वेरिएंट की कीमत 34,90,000 रुपये से शुरू होती है और फिर GR-S (2.8L) 4x4 AT (टॉप वेरिएंट) के लिए 49,57,000 रुपये तक जाती है. यह सभी कीमतें एक्स शोरूम, दिल्ली हैं.

अगर इसके बेस वेरिएंट को 12.40 लाख रुपये डाउनपेमेंट करके खरीदा जाए और 20 लाख रुपये का ऑटो लोन 8 फीसदी के ब्याज पर 7 साल के लिए लिया जाए तो इसकी ईएमआई करीब 31172 हजार रुपये की होगी. वहीं, अगर लोन 15 लाख रुपये का होता है तो यह ईएमआई 23,379 रुपये की हो जाएगी.

Toyota Fortuner के सभी वेरिएंट की कीमतें

-(2.7L) 4x2 MT- 32,40,000 रुपये

-(2.7L) 4x2 AT- 33,99,000 रुपये

-(2.8L) 4x2 MT- 34,90,000 रुपये

-(2.8L) 4x2 AT- 37,18,000 रुपये

-(2.8L) 4x4 MT- 38,54,000 रुपये

-(2.8L) 4X4 AT- 40,83,000 रुपये

-GR-S (2.8L) 4x4 AT- 49,57,000 रुपये

गौरतलब है कि लिस्ट के पहले दो वेरिएंट पेट्रोल इंजन वाले हैं और बाकी सभी डीजल इंजन वाले हैं. इसके पेट्रोल वेरिएंट में 2.7L का इंजन मिलता है जबकि डीजल वेरिएंट में 2.8L का इंजन मिलता है.

