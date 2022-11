Car Sunroof से बाहर निकलना पड़ न जाए भारी, पुलिस की कड़ी निगरानी, ऐसे काट रही चालान

Sunroof Challan in India: भारत की अधिकतर वाहन निर्माता कंपनियां अब गाड़ियों में सनरूफ का फीचर देने लगी हैं. ग्राहकों को भी यह फीचर काफी पसंद आता है. यह कार के लुक को भी बढ़ा देता है, साथ ही आपको खुले आसमान का मजा भी दिलाता है. हालांकि, भारत में लोग सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए चलती कारों में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. अक्सर लोगों को चलती गाड़ी में सनरूफ से बाहर निकलते देखा जा सकता है. लोग अपने बच्चों को भी सनरूफ में खड़ा कर देते हैं, जो बिलकुल गलत है. अब पुलिस ने ऐसी हरकतें करने वालों के खिलाफ नकेल कसनी शुरू कर दी है.

हाल ही में मुंबई से एक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक महिला जीप कंपास एसयूवी (Jeep Compass SUV) के सनरूफ से बाहर झांकती दिख रही है. वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस ने महिला के खिलाफ चालान कर दिया. यह स्पष्ट नहीं है कि महिला के खिलाफ किस धारा के तहत चालान किया गया है. वीडियो कथित तौर पर, मुंबई सी लिंक पर शूट किया गया था.

वीडियो में महिला को कार के सनरूफ से बाहर निकलकर मस्ती करते देखा जा सकता है. इसके अलावा, कार सड़क पर तेज गति से चलती दिख रही है. आपको बता दें कि ऐसा करना नियमों के खिलाफ है. लेकिन अक्सर लोगों को चलती कार से सनरूफ के बाहर निकलते देखा जाता है. सड़क पर चलती गाड़ी में ऐसा करने से जान का खतरा है. ऐसी स्थिति में अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़ गए तो सनरूफ वाला व्यक्ति क्षतिगस्त हो सकता है.

Sun Roof is for letting the Sun☀️in & Not the Head out... Isn't it?#RoadSafety#BandraWorliSealink#RoadAccident pic.twitter.com/50u8VFYs5q

— मुंबई Matters™✳️ (@mumbaimatterz) November 10, 2022