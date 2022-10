Zee News Select: ऑटो की 10 बड़ी खबरें, सिर्फ एक क्लिक में यहां पढ़ें | 02 October 2022

Maruti Suzuki का धमाका, लॉन्च कर दी सस्ती CNG कार, मिलेगा 32KM से ज्यादा का माइलेज । Click here to read Full Story

Maruti Suzuki CNG Cars: कंपनी ने अपनी S-Presso हैचबैक का CNG वेरिएंट लॉन्च किया है. सीएनजी वर्जन (Maruti Suzuki S-Presso CNG) में इस गाड़ी की कीमत कीमत 5.90 लाख रुपये से शुरू होती है.

Innova और Carens के नहीं, इस 7 सीटर कार के दीवाने हुए लोग! सिर्फ इतनी है कीमत

Maruti Ertiga: अर्टिगा कार में माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ 103 पीएस मैक्सिमम पावर और 136.8 एनएम पीक टॉर्क जनरेट करने वाला 1.5-लीटर डुअलजेट पेट्रोल इंजन मिलता है. सीएनजी पर यह 88 पीएस पावर और 121.5 एनएम टॉर्क जनरेट करता है.

इस गाड़ी से चलती हैं आईएएस सृष्टि जयंत देशमुख, कंपनी ने बताया क्यों कर दी बंद

IAS Srushti Jayant Deshmukh's Car: सृष्टि देशमुख ने यूपीएससी परीक्षा 2018 में 5वीं रैंक हासिल की थी. उन्होंने महिला उम्मीदवारों में टॉप किया था (UPSC Exam Topper). सबसे खास बात है कि आईएएस सृष्टि देशमुख ने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान शुरू की थी.

SUV: अब होगा असली मुकाबला! Creta को टक्कर देने आ रही Tata की ये 'काली चिड़िया'

Tata SUV: टाटा इसे अपने पोर्टफोलियो में सब-4 मीटर एसयूवी नेक्सन और 4.6 मीटर लंबी एसयूवी हैरियर के बीच में प्लेस कर सकती है. यह 4.3 मीटर लंबी हो सकती है. काफी समय से इसे लेकर अफवाहें चल रही हैं.

Diwali पर खरीदनी है सस्ती CNG कार? इस लिस्ट में से कर लीजिए पसंद, कीमत 3 लाख से कम

Best CNG Car in India: दिवाली के मौके पर बहुत से लोग नई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग करते हैं. हो सकता है आप भी अपने लिए एक सीएनजी गाड़ी की तलाश कर रहे हों. यहां हम आपके लिए एक लिस्ट लेकर आए हैं.

सबसे महंगी रॉयल एनफील्ड बुलेट, इसकी कीमत में आ जाएगी Scorpio-N, गोली जैसी है रफ्तार

Most Expensive Royal Enfield Bike: 350 सीसी सेगमेंट में इस कंपनी की बाइक सबसे ज्यादा खरीदी जाती हैं. इसके अलावा कंपनी 650 सीसी की Continental gt 650 को भी बेचती है. लेकिन क्या आपको पता है रॉयल एनफील्ड की सबसे महंगी बाइक कौन सी है और उसकी कीमत क्या है.

सेफ्टी में इन 5 SUV का तोड़ नहीं, एक्सीडेंट में बच सकती है जान, कीमत 5.9 लाख से शुरू

Safest Car in India: हाल ही में भारत में बनी Volkswagen Taigun और Skoda Kushaq ने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है. अगर आप भी एक नई एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो यहां हम आपको देश की सबसे सुरक्षित 5 एसयूवी की लिस्ट बता रहे हैं.

Delhi में कार-बाइक चलाने वाले अलर्ट! DL-RC के अलावा जरूरी हुआ यह सर्टिफिकेट

Delhi PUCC Rule: दिल्ली परिवहन विभाग ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वाहन चालकों पर सख्ती करनी शुरू कर दी है. अब आपको पेट्रोल या डीजल भरवाने से लेकर सड़क पर वाहन चलाने तक के लिए PUC सर्टिफिकेट की जरूरत होगी.

कार में अंदर फंस जाएं तो ये हैं बाहर निकलने के 3 तरीके, Emergency में आएंगे काम

Break Car Glass: अगर कोई व्यक्ति कार के अंदर फंस जाएं यानी उसकी कार के दरवाजे न खुलें तो क्या किया जाएगा? ऐसे कार का विंडो ग्लास तोड़कर बाहर निकल सकते हैं.

निकल न जाए मौका! UP में नई कार खरीदने पर 1 लाख की बचत, सरकार का नया नियम

Car and Bike subsidy in UP: यूपी सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पॉलिसी (EV Policy) जारी की है, जिसके तहत आप प्रदेश में नई गाड़ी खरीदने पर 1 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं.

