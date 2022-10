Zee News Select: ऑटो की 10 बड़ी खबरें, सिर्फ एक क्लिक में यहां पढ़ें | 03 October 2022

दुनिया की सबसे पावरफुल SUV भारत में लॉन्च, 707bhp की पावर, चौंका देगी कीमत । Click here to read Full Story

Most powerful luxury SUV: यह इतनी पावरफुल है कि 0 से 100 की स्पीड सिर्फ 3.3 सेकेंड्स में पा लेती है. इसके अलावा इसका इंजन भी 707 बीएचपी की अविश्वसनीय पावर जेनरेट करता है. यह Lamborghini Urus से भी तेज है

Mahindra की गाड़ियों पर टूट पड़े ग्राहक, बिक गई सबसे ज्यादा SUV, सेल में 166% ग्रोथ

Mahindra car sales: महिंद्रा ने कार बिक्री का रिकॉर्ड बनाते हुए पिछले महीने 64,486 यूनिट्स वाहनों की बिक्री की है. एसयूवी बिक्री के मामले में भी महिंद्रा नंबर वन रही है. कंपनी ने कहा कि सितंबर में महिंद्रा ने 34,262 यूनिट्स SUV बेची और यह 166% की ग्रोथ है.

Flipkart पर बिक रहा यह जबरदस्त Electric Scooter, चलता है 146KM, जानिए कीमत

Electric Scooter on Flipkart: अब कंपनियां ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मौजूदगी बढ़ा रही हैं. एथर एनर्जी ने अपने Ather 450X Gen 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर को फ्लिपकार्ट पर बेचना शुरू कर दिया है.

Tata Motors की इन दो कारों पर ग्राहकों ने जमकर लुटाया प्यार, खरीदने की लग रही लाइन

Car Sales in September 2022: बीते महीने टाटा मोटर्स ने कार बिक्री में 44 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है. इतना ही नहीं, सितंबर 2022 में कंपनी ने अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री भी दर्ज की है.

Delhi-NCR में चला रहे ये वाली कार, तो तुरंत हो जाएगी जब्त, दिल्ली सरकार की चेतावनी!

Delhi Traffic Police: दिल्ली सरकार और पुलिस मिलकर वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर भी लगाम कस रही है. ऐसे में अगर आप दिल्ली-एनसीआर में पुरानी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं.

MG ने लॉन्च की अपनी सस्ती Electric Car, चलेगी 450KM से ज्यादा, इतनी है कीमत

MG ZS EV Base Variant Launch: एमजी मोटर इंडिया ने 2022 की शुरुआत में देश में जेडएस ईवी फेसलिफ्ट लॉन्च किया था. इलेक्ट्रिक एसयूवी को दो वेरिएंट- एक्साइट और एक्सक्लूसिव में पेश किया गया था. हालाँकि, केवल टॉप-स्पेक एक्सक्लूसिव वेरिएंट बिक्री पर था. कंपनी ने अब MG ZS EV एक्साइट बेस वेरिएंट की कीमतों की घोषणा की है.

इस गाड़ी ने चमका दी Maruti Suzuki की किस्मत, सितंबर में दोगुनी हो गई बिक्री

Car Sales in September 2022: मारुति सुजुकी एक बार फिर देश की नंबर वन कार मेकर बन गई है. देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने बताया कि सितंबर में उसकी कुल थोक बिक्री दोगुना बढ़कर 1,76,306 यूनिट्स रही है.

इस कार को देख बोल पड़े Gadkari- "इसे मैं भी नहीं खरीद सकता, हम मिडिल क्लास लोग"

Nitin Gadkari: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कारों की टेक्नोलॉजी और सेफ्टी पर काफी ध्यान देते हैं. इसके अलावा, वह लगातार कार कंपनियों से स्थानीय प्रोडक्शन बढ़ाने पर भी जोर देते रहते हैं. हाल ही में उन्हें एक कार लॉन्च के लिए बुलाया गया, जहां उन्होंने बड़ी की मजेदार बात कही.

Bike और Scooter बिक्री में नंबर-1 बनी यह कंपनी, ताबड़तोड़ बिक्री, लाखों ने खरीद डाले

Two wheeler sales: सितंबर में टू-व्हीलर मेकर्स की ब्रिकी में बढ़ोतरी देखी गई है. हीरो मोटोकॉर्प देश की सबसे ज्यादा बाइक और स्कूटर बेचने वाली कंपनी बनी हुई है. वहीं सुजुकी ने अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री की है.

सस्ती कार के चक्कर में मत लुट जाना आप, जानिए पुरानी गाड़ी लेने के 5 बड़े नुकसान

Second Hand Car: पुरानी कारें नई गाड़ी के मुकाबले किफायती पड़ती है. कई फायदों के साथ पुरानी कारों के कुछ नुकसान भी हैं. इनमें से कुछ नुकसान तो ऐसे हैं, जिन्हें जानकर शायद आप कभी भी पुरानी कार न खरीदें.

