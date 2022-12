Inauspicious Broken Things: घर में भूलकर भी न रखें ये 4 टूटी हुई चीजें, अपने साथ लाती हैं दरिद्रता; तुरंत बाहर करने में ही है भलाई

Bad Effect of Broken Things in the House: घरों में यूज होने वाली चीजों का अक्सर टूटना आम बात है. उनमें से कई चीजों को हम कबाड़ में बेच देते हैं, जबकि कई टूटी चीजों को जरूरी मानकर घर में रख लेते हैं. वास्तु शास्त्र में 4 ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है, जो टूटने के बाद घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए. कहा जाता है कि उन टूटी चीजों को घर में रखने से अशुभ प्रभाव होने लगते हैं और परिवार के धन का स्रोत धीरे-धीरे सूखने लगता है. आइए आज आपको बताते हैं कि टूट जाने के बाद कौन सी 4 चीजें (Vastu Tips for Broken Things) भूलकर भी घर में नहीं रखनी चाहिए.

टूटे बर्तनों को घर में रखना

वास्तु शास्त्र (Vastu Tips for Broken Things) के मुताबिक बर्तन टूट जाने के बाद उन्हें भूलकर भी घर में नहीं रखना चाहिए. ऐसा करना अशुभ प्रभाव उत्पन्न करता है. जिन घरों में टूटे बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं, वहां पर धीरे-धीरे दरिद्रता का वास होने लगता है और परिवार कंगाली की ओर अग्रसर होने लगता है.

टूटे हुए पलंग को इस्तेमाल करना

अगर पति-पत्नी के कमरे का पलंग टूट जाए तो उसे तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए. वास्तु नियमों के अनुसार अगर कोई दंपति टूटे पलंग का इस्तेमाल करते रहता है तो उनके दांपत्य जीवन में दरार आने लगती है, जिससे वह परिवार बिखरने में ज्यादा देर नहीं लगती.

टूटे हुए शीशे का उपयोग करना

वास्तु शास्त्र (Vastu Tips for Broken Things) के मुताबिक अगर घर में कोई शीशा टूट जाए तो उसे तुरंत फेंक देने में ही भलाई है. ऐसा टूटा शीशा घर में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है. जिससे बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं. साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच कलह और मनमुटाव का माहौल भी बन जाता है.

घर में खराब घड़ी का लटके रहना

घर में लगी दीवार घड़ी (Inauspicious Things) चलते-चलते अचानक रुक या खराब हो गई तो उसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए. अगर वह ठीक न हो सके तो उसे तुरंत बाहर कर देना ही बेहतर होता है. घर में लटकी खराब दीवार घड़ी अपने साथ बुरा वक्त लेकर आती है. वह जितने समय तक घर में मौजूद रहती है, परिवार का अनिष्ट ही करती रहती है.

