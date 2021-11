7th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए फिर खुशखबरी! वेरिएबल महंगाई भत्ते में बड़ा इजाफा, जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी

नई दिल्ली: 7th Pay Commission latest news: केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले ही 3% डीए (Dearness allowance) और एरियर (DA Arrear) बढ़ोतरी का तोहफा मिल चुका है. इसी के साथ, अब केंद्र सरकार ने दूसरे कर्मचारियों (Minimum wage employees) को भी दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है. अब कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेरिएबल महंगाई भत्ता (Variable dearness allowance) भी बढ़ गया है. श्रम मंत्री भुपेंद्र यादव (Bhupender Yadav) ने इसकी घोषणा की है. इसका फायदा 1 अक्टूबर 2021 से मिलेगा.

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment) के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों के वेरिएबल महंगाई भत्ते (Variable dearness allowance) में 1 अक्टूबर, 2021 से वेतन वृद्धि लागू होगी. इसके तहत अब सभी केंद्रीय कर्मचारियों को हर माह वेरिएबल महंगाई भत्ता (Variable DA) बढ़कर मिलेगा.

Happy to inform that the @LabourMinistry has revised minimum wages (variable dearness allowance) applicable for scheduled employment in the central sphere. The hike, which will be effective from October 1, will benefit about 1.5 crore workers. pic.twitter.com/oOGFwYJ32u — Bhupender Yadav (@byadavbjp) October 29, 2021