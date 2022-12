PAN-Aadhaar Link Deadline: देश में कोई ऐसा नागरिक नहीं है, जिसके पास आधार कार्ड नहीं हो. दरअसल, आजकल हर काम के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है. अगर आप भी आधार-पैन कार्डधारक हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. सरकार की तरफ से 31 मार्च 2023 तक PAN कार्ड को Aadhar से लिंक कराना अनिवार्य (PAN-Aadhar Link) कर दिया गया है. अगर अब तक आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो 31 मार्च 2023 पहले कर लें वरना आपको 1000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है. यह नियम धारा 234एच (आयकर कानून 1961 में जोड़े गए) के कारण हुआ है.

सरकार ने दी डेडलाइन

गौरतलब है कि सरकार ने इसके लिए अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 रखा है. अगर आप निर्धारित डेट (Pan Aadhaar Link Last Date) से पहले अपने आधार को पैन से नहीं जोड़ते हैं तो इसके लिए आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा. आइये आपको बताते हैं कि आधार को पैन (Pan-Aadhaar Link Status) से लिंक कैसे करते हैं. इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति लास्ट डेट तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ता है तो उसका पैन बेकार हो जाएगा.

आयकर विभाग का ट्वीट

गौरतलब है कि इसके लिए आयकर विभाग ने एक ट्वीट जारी किया है. इस ट्वीट में कहा गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. जो पैन(PAN) आधार(Aadhaar) से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन 01.04.2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे. जो अनिवार्य है, आवश्यक है.

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। जो पैन(PAN) आधार(Aadhaar) से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन 01.04.2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे । जो अनिवार्य है, आवश्यक है। pic.twitter.com/HiFamrv5F0 — Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 3, 2022

कैसे ऐसे करें PAN Card Aadhaar Card Link?

1. अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कर लिया है तो अपना स्टेट्स चेक कर सकते हैं.

2. सबसे पहले आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in की अब नई वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं.

3. यहां नीचे 'Link Aadhaar' के विकल्प पर क्लिक करें

4. अपने स्टेट्स को देखने के लिए 'Click here' पर क्लिक करें.

5. अब यहां आप अपने आधार और पैन कार्ड की डिटेल्स भरें.

6. अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से पहले से लिंक हैं तो आपको your PAN is linked to Aadhaar Number लिखा दिखाई देगा.

7. लेकिन अगर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो आप इस लिंक https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर क्लिक करें.

8. अब आप Link Aadhaar पर क्लिक करें.

9. अब आप यहां अपनी डिटेल्स भरें.

10. इसके बाद आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा.

मैसेज से भी कर सकते हैं आधार-पैन लिंक

अगर आपके पास स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है, तो आप एसएमएस भेजकर भी पैन और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं. अगर आप भी SMS सेवा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने रजिस्टर्ड नंबर से UIDPAN <12-digit Aadhaar> <10-digit PAN> टाइप करके 567678 या 561561 पर एसएमएस भेजें. ऐसा करने के बाद आपके पास लिंक होने की सूचना मैसेज के जरिए ही आ जाएगी.

