1 जून से हर शनिवार को बैंक बंद रहेंगे? जानें क्या है इस खबर की पूरी सच्चाई

नई दिल्ली: पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए आदेश के मुताबिक अब सप्ताह में पांच दिन ही बैंक खुले रहेंगे. बैंक अब एक की जगह दो दिन बंद रहेंगे. इस खबर के वायरल होने के बाद कई लोग बैंक जाकर अधिकारियों से इसके बारे में पूछताछ करने लगे. दरअसल, इस खबर में दावा किया जा रहा है कि एक जून से बैंक सप्ताह में पांच दिन ही खुलेंगे. शनिवार और रविवार को बैंक बंद रहेंगे. आखिरकार RBI को मामले में दखल देना पड़ा और उसने साफ-साफ कहा है कि यह महज अफवाह है. छुट्टियों को लेकर किसी तरह का फैसला नहीं लिया गया है.

रिजर्व बैंक ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि, 'मीडिया के एक वर्ग में इस तरह की रिपोर्ट आई है कि रिजर्व बैंक के निर्देश के बाद वाणिज्यिक बैंकों में सप्ताह में पांच दिन ही काम होगा. स्पष्ट किया जाता है कि यह सूचना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है.' प्रेस नोट में कहा गया है कि रिजर्व बैंक ने इस तरह का कोई निर्देश जारी नहीं किया है.

Yogesh Dayal, Chief General Manager, Reserve Bank of India: It has been reported in certain sections of media that commercial banks would have a 5-day week on RBI instructions. This information is not factually correct. RBI has not issued any such directions. pic.twitter.com/38v6d6tIaV

— ANI (@ANI) 20 April 2019