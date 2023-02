Old Pension: वित्त मंत्री ने पुरानी पेंशन पर किया बड़ा खुलासा, आखिरकार सरकार ने ले लिया ये फैसला!

FM Nirmala Sitharaman on Old Pension: आज वित्त मंत्री (Nirmala Sitharaman) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुरानी पेंशन व्यवस्था और एनपीएस को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. बता दें इस समय देश भर में पुरानी पेंशन व्यवस्था (Old Pension Scheme) और नई पेंशन व्यवस्था (New Pension Scheme) को लेकर बहस जारी है.