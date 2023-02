Gautam Adani की कंपनी का बड़ा फैसला, 20 हजार करोड़ के FPO को किया रद्द

Adani Enterprises FPO: हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद दिग्गज बिजनेसमैन गौतम अडानी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं. उनकी कंपनी के शेयरों में लगातार गिरावट जारी है. इस बीच, अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज FPO लाने की योजना को रद्द कर दिया है. शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव के कारण कंपनी ने ये फैसला लिया है. यानी कंपनी निवेशकों के पैसे लौटाएगी.

अडानी एंटरप्राइजेज की ओर से जारी बयान में कहा गया, कंपनी के निदेशक मंडल ने आज आयोजित अपनी बैठक में अपने ग्राहकों के हित में निर्णय लिया कि 20,000 करोड़ रुपये के FPO को नहीं लाएगी.

Board of Directors of the Company at its meeting held today decided in the interest of its subscribers, not to proceed with the FPO of equity shares aggregating up to Rs 20,000 Cr of face value Rs 1 each on partly paid-up basis, which was fully subscribed: Adani enterprises pic.twitter.com/08Wrknkk6k

— ANI (@ANI) February 1, 2023