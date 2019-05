नई दिल्ली: पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही है. एक डॉलर की कीमत 150 पाकिस्तानी रुपये पर पहुंच गई है. महंगाई चरम पर है. प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सबसे बड़ी चुनौती है. 30 मई की रात 10 बज इमरान खान ने अपनी पार्टी PTI (पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ) के ऑफिशियल ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो के जरिए वे पाकिस्तान के लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे इनकम टैक्स भरें और बेनामी संपत्ति का खुलासा करें. इस वीडियो को देखने के बाद लग रहा है कि इमरान खान भी प्रधानमंत्री मोदी की तरह कालेधन के खिलाफ नोटबंदी जैसा फैसला ले सकते हैं.

2 मिनट 7 सेकेंड के इस वीडियो में इमरान खान कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है और केवल 1 फीसदी लोग टैक्स भरते हैं. किसी देश के लिए यह मुमकिन नहीं है कि जनता टैक्स नहीं भरे और सरकार देश को आगे ले जाने में कामयाब हो जाए. उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि वे 30 जून से पहले तक अपनी बेनामी संपत्ति का खुलासा कर दें और टैक्स भरें. साथ में उन्होंने यह भी कहा कि जांच एजेंसियों के पास बेनामी संपत्ति को लेकर पूरी रिपोर्ट है कि किसके पास कितनी और कहां-कहां कालाधन छिपा हुआ है.

Out of 22 crore people in Pakistan, only 1% pay their taxes. This is why we still lag behind in terms of education, health and infrastructure than most other nations. Get your assets declared by 30th June 2019 and contribute to the growth & prosperity of Pakistan. pic.twitter.com/5ZxDn3YG2g

— PTI (@PTIofficial) 30 May 2019