ITR: Income Tax विभाग ने लोगों को चेताया, ये फोन नंबर है फर्जी, लग सकता है चूना

ITR Login: लोगों को अपनी इनकम पर टैक्स (Income Tax) भी भरना होता है. सरकार की ओर से इनकम पर टैक्स वसूल किया जाता है. आजकल ऑनलाइन प्रक्रिया आसान होने के कारण लोग घर बैठे ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरते वक्त अगर लोगों की इनकम टैक्सेबल (Taxable Income) है तो उनको टैक्स भरना होगा लेकिन अगर इनकम टैक्सेबल नहीं है तो उनको टैक्स नहीं चुकाना होगा. वहीं अब इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने एक नंबर को लेकर अलर्ट किया है.

लग सकता है चूना

दरअसल, जैसे-जैसे इंटरनेट और ऑनलाइन गतिविधियों का दायरा बढ़ रहा है, वैसे-वैसे ठगी के कई नए तरीके भी सामने आए हैं. इसी बीच इनकम टैक्स विभाग ने एक ट्वीट करते हुए लोगों को एक फर्जी नंबर के बारे में चेताया है. वहीं ऐसे किसी भी फर्जी नंबर को कॉल करने या कॉल रिसीव करने पर चूना भी लग सकता है.

किया ट्वीट

इनकम टैक्स विभाग की ओर से ट्वीट कर बताया गया है, 'यह प्रोफाइल/नंबर, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सपोर्ट/कस्टमर केयर के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, फर्जी है. कृपया उक्त नंबर पर कॉल न करें या किसी भी कॉल या संचार का जवाब न दें, जिसमें आपसे आपकी व्यक्तिगत, वित्तीय या अन्य संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए कहा गया हो.'

This profile/number, which is posing as Income Tax Department Support/Customer Care, is FAKE. Please do not call the said number or respond to any calls or communication from it asking you to share your personal, financial, or other sensitive information. pic.twitter.com/qAhQMgrKyX

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 6, 2022