Indian Railways: भारतीय रेलवे के करोड़ों यात्री सेमी हाईस्‍पीड ट्रेन वंदे भारत एक्‍सप्रेस (Vande Bharat Express) के नए रूट पर दौड़ने का इंतजार कर रहे हैं. ट्रेन का ट्रायल शुरू हो गया है, सरकार का लक्ष्‍य अगले साल तक 75 वंदे भारत ट्रेन को नए रूट पर दौड़ाने का है. नई वंदे भारत रफ्तार से लेकर सुव‍िधाओं तक के मामले में पहले से ज्‍यादा एडवांस है. इससे जुड़ा एक वीड‍ियो रेल मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्‍णव ने शेयर क‍िया है. रेल मंत्री की तरफ से शेयर क‍िए गए वीड‍ियो को लोगों के बीच काफी पसंद क‍िया जा रहा है.

रेल मंत्री ने ल‍िखा, 'सुपीर‍ियर राइड क्‍वाल‍िटी'

यह वीड‍ियो वंदे भारत के ट्रायल के दौरान का है. इसमें ट्रेन 180 क‍िमी प्रत‍ि घंटा की रफ्तार पर दौड़ते हुए देखा जा सकता है. एक म‍िनट के इस वीड‍ियो में दो चीजें पानी से भरा गिलास और गत‍ि प्रदर्श‍ित करने वाला सेलुलर डिवाइस द‍िखाई दे रहा है. अश्‍व‍िनी वैष्‍णव ने वीड‍ियो शेयर करते हुए ल‍िखा ग‍िलास को देख‍िए 'सुपीर‍ियर राइड क्‍वाल‍िटी'. 180 क‍िमी प्रत‍ि घंटा की रफ्तार पर भी पानी का ग‍िलास रखा हुआ है, इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है क‍ि ट्रेन का सफर काफी आरामदायक रहने वाला है.

180 से 183 क‍िमी प्रत‍ि घंटा के बीच चल रही ट्रेन

वीड‍ियो में ट्रेन की रफ्तार 180 से 183 क‍िमी प्रत‍ि घंटा के बीच द‍िखाई दे रही है. वंदे भारत को ट्रेन 18 नाम से भी जाना जाता है. अभी देश में केवल दो ही रूट नई द‍िल्‍ली से श्री माता वैष्‍णो देवी कटरा और नई द‍िल्‍ली से वाराणसी के रूट पर संचाल‍ित होती है. जल्‍द इसे लखनऊ-प्रयागराज-कानपुर के रूट पर संचाल‍ित क‍िए जाने की खबर है. अगले साल 15 अगस्‍त तक 75 नए रूट पर वंदे भारत चलाने का प्‍लान है.

Superior ride quality.

Look at the glass. Stable at 180 kmph speed.#VandeBharat-2 pic.twitter.com/uYdHhCrDpy

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) August 26, 2022