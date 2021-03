नई दिल्ली: सरकार ने पैन कार्ड (PAN Card) धारकों को एक बार फिर बड़ी राहत दी है. सरकार ने अब आधार (Aadhaar) को पैन (PAN) से लिंक करने की तारीख बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दी है. आयकर विभाग के अनुसार अगर पैन कार्ड को 30 जून तक आधार से लिंक नहीं कराया गया तो वह निष्क्रिय हो जाएगा.

बता दें कि बुधवार (31 मार्च) को पैन-आधार लिंक करने की आखिरी डेट थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया गया है. ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है उन्हें बड़ी राहत मिली है. हालांकि हमारी सलाह ये है कि समय रहते आप पैन को आधार से लिंक करा लें, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड 'Inactive' हो जाएगा. ऐसे में आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272B के तहत 10,000 रुपये की पेनल्टी भी चुकानी पड़ सकती है.

PAN और Aadhaar लिंक है या नहीं? ऐसे चेक करें

अगर आपका PAN और आधार कार्ड पहले से ही लिंक है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम की दोनों लिंक हैं या नहीं, तो ये जानकारी आप बेहद आसानी से हासिल कर सकते हैं. आपको सिर्फ नीचे दिए गए तरीकों को फॉलो करना है.

- आपका PAN और Aadhaar लिंक है या नहीं, इसके लिए आप Income Tax Department की SMS सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं.

- आपको अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर एक तय फॉर्मेट में SMS टाइप करना है, और उसे 567678 या 56161 पर भेज देना है

- इस तरीके से टाइम करें SMS - UIDPAN < 12 डिजिट का Aadhaar> < 10 डिजिट का PAN>

- इस SMS को 567678 या 56161 पर भेज देना है

- अगर दोनों लिंक हैं तो आपके पास एक SMS आएगा, जिसमें लिखा होगा "Aadhaar...is already associated with PAN..in ITD database. Thank you for using our services."

PAN और Aadhaar को लिंक कैसे करें?

अगर दोनों लिंक हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इत्मीनान से बैठिए. अगर PAN और Aadhaar नंबर लिंक नहीं है तो बड़ी आसानी से आप इन दोनों को लिंक कर सकते हैं. ये रहा पूरा प्रोसेस

पहला तरीका

1- सबसे पहले आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home

2- यहां पर बाईं तरफ आपको Link Aadhaar का विकल्प दिखेगा, इसको क्लिक करें

3- एक नया पेज खुलेगा, जहां पर आपको PAN, AADHAAR और आधार में आपका नाम जैसे लिखा है, भरना है

4-अगर आपके आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल है तो 'I have only year of birth in aadhaar card' के बॉक्स को टिक करें

5- कैप्चा कोड डालें या OTP के लिए टिक करें

6- लिंक आधार के बटन को क्लिक करें, बस हो गया आपको PAN और Aadhaar लिंक

दूसरा तरीका

- आप PAN और Aadhaar को SMS के जरिए भी लिंक कर सकते हैं

- मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करें - UIDPAN<12-digit Aadhaar><10-digit PAN>

- इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें, बस हो गया काम

