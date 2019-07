किसानों के लिए बड़ी खबर, मोदी सरकार ने 14 फसलों की MSP बढ़ाई

नई दिल्ली : मोदी सरकार ने बुधवार को देश के करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात दी. केंद्रीय कैबिनेट ने 14 खरीफ फसलों की एमएसपी यानी न्यूनतम खरीद मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है. सरकार की तरफ से धान की एमएसपी 85 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है. इस बढ़ोतरी के बाद धान की एमएसपी 1835 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है. इसके अलावा अरहर दाल, तिल और सोयाबीन की एमएसपी भी बढ़ाई गई है. इसके अलावा उड़द दाल और सूरजमुखी की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है.

हरसिमरत कौर ने ट्वीट से जताया आभार

कैबिनेट के इस फैसले के बाद केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर ने ट्वीट करके पीएम मोदी को धन्यवाद कहा. उन्होंने ट्वीट किया, 'मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने किसानों से वादा निभाते हुए और कृषि संकट से निपटने के लिए धान और कपास की एमएसपी में 65 रुपये और 105 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की. यह फैसला लागत पर 50 प्रतिशत लाभ तय करने के लिए एनडीए के संकल्प के अनुरूप है. इस बढ़ोतरी से साल 2022 तक कृषि आय को दोगुना करने के पीएम के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी.'

I thank PM @narendramodi ji for keeping promise with farmers & tackling farm distress by increasing paddy & cotton #MSP by Rs 65 & Rs 105 per quintal.This is in line with NDA resolve to ensure 50% profit on input costs. Hike will help fulfill PM goal to double farm income by 2022

— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) July 3, 2019