इमरान खान ने अपने वित्त मंत्री को पद से हटाया और सौंपा नया मंत्रालय, लेने से किया इनकार

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था की बिगड़ी हालत पर लगातार बढ़ती आलोचनाओं के बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री इमरान खान ने वित्त मंत्री असद उमर को उनके पद से हटा दिया. एक ट्वीट में उमर ने कहा कि यह कवायद 'मंत्रिमंडल में फेरबदल का हिस्सा है' और प्रधानमंत्री इमरान खान ने उन्हें ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने को कहा. उन्होंने ट्वीट में कहा, "मंत्रिमंडल में बदलाव के तहत, प्रधानमंत्री ने इच्छा जताई कि मैं वित्त के बजाए ऊर्जा मंत्रालय संभालूं. लेकिन, मैंने कोई भी मंत्री पद नहीं लेने के लिए उनकी रजामंदी हासिल कर ली. मेरा दृढ़ विश्वास है कि इमरान खान पाकिस्तान की सबसे अच्छी उम्मीद हैं और इंशाअल्लाह एक नया पाकिस्तान बनाएंगे."

एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि उमर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है. वित्त मंत्रालय में बदलाव एक ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से राहत पैकेज (आईएमएफ) के लिए बातचीत चल रही है. उमर हाल ही में वाशिंगटन की यात्रा से लौटे हैं जहां आईएमएफ के बेलआउट पैकेज को अंतिम रूप दिया गया और इस पर हस्ताक्षर किए गए. उमर ने इससे पहले कहा था कि सभी बड़े मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और तकनीकी मुद्दों को अंतिम रूप देने के लिए आईएमएफ का एक दल इस महीने के अंत तक इस्लामाबाद आएगा.

I have written in my tweet that the PM is reshuffling the cabinet, and he wants me to take the energy portfolio. But in conversations he has agreed that I step down from the cabinet on my request.@Asad_Umar

