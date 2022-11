Pension News: पेंशनधारकों के लिए खबर! लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के नियमों में बड़ा बदलाव, आपका जानना है जरूरी

Pension News: पेंशनधारकों के लिए अच्छी खबर है. अब पेंशनर्स घर बैठे ही वीडियो कॉल के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. दरअसल, बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) ने अपने कस्टमर्स को सिंपल वीडियो कॉल के जरिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा दी है. यानी अब पेंशनधारक घर बैठे आसानी से वीडियो कॉल के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. BoB ने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.

बैंक ने दी जानकारी

आपको बता दें कि लाइफ सर्टिफिकेट को नवंबर में जमा किया जाता है. आप इसे पूरे महीने में कभी भी जमा कर सकते हैं. अगर कोई पेंशनभोगी ऐसा करने से चूकता है तो उसकी पेंशन बंद हो सकती है.अब इसे डिजिटल रूप में भी जमा किया जा सकता है. बैंक ऑफ बड़ौदा ने ट्विट करके जानकारी दी है कि अपने वार्षिक लाइफ सर्टिफिकेट (Annual Life Certificate) को जमा करने के लिए आप वीडियो कॉल का सहारा ले सकते हैं. इस सुविधा के जरिए आप घर में बैठे केवल वीडियो कॉल के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं.

ऐसे जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट

1. इसके लिए आप सबसे पहले बैंक की आधिकारिक वेबसाइट Bankofbaroda.com पर क्लिक करें.

2.अब PPO नंबर और अकाउंट नंबर डालें जिससे आपकी पेंशन आती है.

3. अब BOB और आधार के साथ अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त वन-टाइम पासवर्ड (OTP) डाल सबमिट बटन पर क्लिक करें.

4. इसके बाद यहां दिए गए ऑप्शन में से किसी एक को चुनें.

5. इसके बाद Call Now or Later ऑप्शन को चुनें.

6. अब आपको बैंक द्वारा वीडियो कॉल किया जाएगा और इसके बाद आपके सामने BOB एजेंट दिखने लगेगा.

7. इसके बाद आपको अपना फोटो आईडी और आगे डिटेल्स फिल करना होगा.

8. आधार के Registered मोबाइल नंबर पर ओटीपी दोबारा आएगा जिसे दोबारा दर्ज करें.

9. इसके बाद आप अपने लाइफ सर्टिफिकेट को जमा कर दें.'

डोर स्टेप सर्विस के जरिए भी कर सकते हैं जमा

गौरतलब है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अनुसार, पेंशनभोगी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के डोरस्टेप बैंकिंग एलायंस या डाक विभाग की डोरस्टेप सर्विस का उपयोग करके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इसके लिए 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच एक गठबंधन है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक आदि शामिल हैं.