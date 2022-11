Personal Loan पर भारी ब्याज देने से पहले अपना लें ये तरकीब, कम देना पड़ सकता है इंटरेस्ट

Loan Offer: लोगों को लोन की जरूरत कभी भी पड़ सकती है. कई बार ऐसा देखने को मिला है कि अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लोग या तो उधार मांगते हैं या फिर लोन लेते हैं. वहीं वर्तमान में लोन लेने की प्रक्रिया काफी आसान है और लोग बैंकों से लोन ले सकते हैं. वहीं सामान्य जरूरतें पूरी करने के लिए बैंकों की ओर से पर्सनल लोन ऑफर (Personal Loan Offer) किए जाते हैं और इस लोन पर ब्याज दर भी वसूल की जाती है. अलग-अलग बैंक अलग-अलग ब्याज दर ऑफर करते हैं.

पर्सनल लोन

कई बार लोगों को पैसों की तत्काल जरूरत होती है. ऐसे में लोग पर्सनल लोन लेते हैं. तब लोग ये नहीं देखते हैं कि पर्सनल लोन पर दी जाने वाली ब्याज दर उन्हें दूसरी जगह कम मिल सकती है या नहीं. ऐसे में पर्सनल लोन लेने से पहले एक तरकीब हमेशा इस्तेमाल में लानी चाहिए.

लोन करें कंपेयर

दरअसल, आपको जब भी पर्सनल लोन लेना हो तो उस बैंक की ओर से दी जाने वाली ब्याज दर को दूसरे बैंकों की ओर से दी जाने वाली ब्याज दर से कंपेयर जरूर करना चाहिए. इससे आपको कम ब्याज दर पर पर्सनल लोन लेने में मदद मिलेगी और आपको कम इंटरेस्ट देना होगा. यहां हम आपको अलग-अलग बैंक की ओर से पर्सनल लोन पर दी जाने वाली सालाना ब्याज दर के बारे में बता रहे हैं.

16 नवंबर 2022 तक कुछ बड़े बैंक पर्सनल लोन पर इतनी ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं.

SBI- 10.65%-15.15%

HDFC Bank- 11.00% से शुरू

Punjab National Bank- 9.80%-16.35%

ICICI Bank- 10.75% से शुरू

Bank of Baroda- 10.20%-17.60%

Union Bank of India- 10.80%-14.90%

Axis Bank- 10.49% से शुरू

Bank of India- 9.75%-14.25%

Indian Bank- 10.30%-14.40%

Kotak Mahindra Bank- 10.99% से शुरू

Central Bank of India- 10.35%-11.95%

IndusInd Bank- 10.49% से शुरू

IDBI Bank- 11.00%-15.50%

Indian Overseas Bank- 11.90%-12.90%

Yes Bank- 10.99% से शुरू

RBL Bank 17.50%-26.00%

Muthoot Finance- 14.00%-22.00%

इनका रखें ध्यान

ऐसे में पर्सनल लोन लेने से पहले अलग-अलग बैंकों की ब्याज दर चेक करके ही लोन के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए. इसके साथ ही बैंकों और एनबीएफसी के जरिए दी जाने वाली पर्सनल लोन की ब्याज दरें कई कारकों पर निर्भर करती हैं. इसमें आपके जरिए मांगी गई पर्सनल लोन की राशि, आपका क्रेडिट स्कोर, आपकी इनकम आदि भी काफी काफी अहम भूमिका निभाती हैं.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर