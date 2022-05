Petrol-Diesel Excise Duty Cut: केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर दी बड़ी राहत, जानें कितने घट गए दाम

Petrol-Diesel Price Today, IOCL 20 May Petrol Diesel Rates: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है. लंबे समय से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर विराम लगाने के लिए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की है. केंद्र ने पेट्रोल की कीमत में 9.50 रुपये और डीजल की कीमत में 7 रुपये की कटौती की है.

वित्त मंत्री सीतारमण ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती का ऐलान करते हुए कहा कि मैं सभी राज्य सरकारों, विशेष रूप से उन राज्यों से अपील करना चाहती हूं, जहां अंतिम दौर (नवंबर 2021) के दौरान कटौती नहीं की गई थी. वहां भी इसी तरह की कटौती को लागू करने और आम आदमी को राहत दी जानी चाहए.

We are reducing the Central excise duty on Petrol by Rs 8 per litre and on Diesel by Rs 6 per litre. This will reduce the price of petrol by Rs 9.5 per litre and of Diesel by Rs 7 per litre: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह [एक्साइज ड्यूटी में कटौती] सरकार के लिए लगभग एक लाख करोड़ रुपये / वर्ष का राजस्व निहितार्थ होगा. मैं सभी राज्य सरकारों, विशेषकर उन राज्यों को, जहां अंतिम दौर (नवंबर 2021) के दौरान कटौती नहीं की गई थी, को भी इसी तरह की कटौती लागू करने और आम आदमी को राहत देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हूं.

devoted to the welfare of the poor.We’ve taken a number of steps to help the poor and middle class. As a result, the average inflation during our tenure has remained lower than during previous governments.

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) May 21, 2022