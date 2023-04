PM Awas Yojana: आ गई अच्छी खबर, सरकार ने जारी किया पीएम आवास का पैसा, खाते में पहुंचे 2.50 लाख!

PM Awas Yojana: केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से कई सरकारी स्कीम चलाी जा रही हैं. अब पीएम आवास योजना (pm awas yojana list) को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है. सरकार की तरफ से पीएम आवास योजना की राशि जारी कर दी गई है. अगर आपने भी इस योजना के लिए अप्लाई किया है तो चेक कर लें कि आपके खाते में किस दिन पैसा आने वाला है. देशभर में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से पीएम आवास योजना का पैसा समय-समय पर जारी किया जाता है.

355 करोड़ रुपये हुए जारी



मध्य प्रदेश सरकार ने अब पीएम आवास का पैसा जारी कर दिया है. बता दें राज्य सरकार की तरफ से 355 करोड़ 34 लाख रुपये जारी किए गए हैं. इसमें से करीब 35 हजार 580 हितग्राहियों के घरों का निर्माण किया जाएगा.

कौन ले सकता है इस स्कीम के तहत घर?

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन लाख से कम आय वाले कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई भी आवास न हो, वह इसका लाभ ले सकता है. इसके लिए 2.50 लाख की सहायता दी जाती है. इसमें पैसे तीन किस्त में दिए जाते हैं. पहली किस्त 50 हजार की. दूसरी किस्त 1.50 लाख की. वहीं, तीसरी किस्त 50 हजार की दी जाती है. कुल 2.50 लाख रुपए में 1 लाख राज्य सरकार देती है. वहीं, 1.50 लाख का अनुदान केंद्र सरकार देती है.

2015 में शुरू हुई थी योजना

केंद्र सरकार की तरफ से सभी गरीबों और जरूरतमंदों को पक्का घर मिल सके, जिसके लिए ही पीएम आवास योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना को 25 जून 2015 को प्राधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू किया था. तब से लेकर अभी तक करोड़ो लोगों को अपना घर मिल चुका है.

pmaymis.gov.in पर जाकर कैसे करें आवेदन (How To Apply For PMAY From pmaymis.gov.in)

>> सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाएं

>> वेबसाइट के ऊपर आपको 'Citizen Assessment' का ऑप्शन मिलेगा. इस पर क्लिक करें.

>> यहां आपको कई ऑप्शन मिलेंगे. आप अपने रहने के हिसाब विकल्प का चयन करें.

>> इसके बाद आपको आधार नंबर भरना होगा और चेक पर क्लिक करना होगा.

>> इसके बाद एक ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा.

>> इस फॉर्म में मांगी गई जानकारी को भरें.

>> आवेदन को भरने के बाद सब्मिट कर दें.

>> सब्मिट करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक आवेदन क्रमांक नंबर मिलेगा.

>> इसका प्रिंट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित कर लें.

