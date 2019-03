इस लड़की ने पहना Crop top तो एयरलाइंस ने कहा नीचे उतर जाओ...

नई दिल्ली: ब्रिटिश एयरलाइंस थॉमस कुक ने अपने एक महिला यात्री से कहा कि या तो आप खुद को अच्छे से कवर करे, या फिर आपको फ्लाइट से उतरना होगा, क्योंकि फ्लाइट में मौजूद सहयात्रियों को आपके आउटफिट (रिवीलिंग ड्रेस) से समस्या हो रही है. 21 साल की एमिली ओकॉनर (Emily O'Connor) इंग्लैंड के बर्मिंघम की रहने वाली हैं. 12 मार्च को उन्होंने बर्मिंघम से स्पेन जाने के लिए थॉमस कुक एयरलाइंस की फ्लाइट पकड़ीं. सभी चेक से गुजरने के बाद जब वह फ्लाइट में सवार हुई तो क्रू मेंबर ने उन्हें रोक दिया और कहा कि आपका आउटफिट ठीक नहीं है. इससे सहयात्रियों को परेशानी होगी. इसलिए, आपको खुद को कवर करना होगा या फिर फ्लाइट से उतार दिया जाएगा.

अपने साथ हुई इस वाकये को एमिली ने ट्विटर के जरिए दुनिया के सामने रखा. एमिली ने कहा कि चार क्रू मेंबर मेरा सामान लेकर तैयार थे कि मुझे किसी तरह से बाहर किया जाए. क्रू मेंबर ने कहा कि थॉमस कुक एयरलाइंस की पैसेंजर्स के आउटफिट को लेकर अपनी नीति है.

Flying from Bham to Tenerife, Thomas Cook told me that they were going to remove me from the flight if I didn’t cover up as I was “causing offence and was inappropriate. They had 4 flight staff around me to get my luggage to take me off the plane. pic.twitter.com/r28nvSYaoY — Emily O'Connor (@emroseoconnor) 12 March 2019

There's a fundamental difference in that the "no shirt no service" policy is advertised outside those bars. There's no clothing policy for passengers on @ThomasCookUK flights, so this is just a few staff members taking it upon themselves to publicly shame a young woman. — Robyn Jankel (@RobynJankel) 13 March 2019

इस घटना से आहत और अपमानित एमिली ने फ्लाइट में मौजूद सहयात्रियों से पूछा कि क्या किसी को उनके इस ड्रेस से प्रॉब्लम है तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया. एमिली ने यह भी कहा कि इस दौरान एक युवक ने उन्हें गंदी गालियां दी और क्रू मेंबर सबकुछ देखते और सुनते हुए कुछ नहीं किया.

asked the plane (as they were all listening now anyway) if I was offending anyone, no-one said a word. The manager then went to get my bag to remove me from the flight. A man then shouted “Shut up you pathetic woman. Put a fcking jacket on”- the staff said nothing to him — Emily O'Connor (@emroseoconnor) 12 March 2019

एमिली के इस ट्वीट पर अब तक 3600 से ज्यादा लोग कमेंट कर चुके हैं जबकि 11 हजार लोग रिट्वीट कर चुके हैं. ट्विटर पर दो तरह के लोग हैं. एक ग्रुप है जो एमिली के समर्थन में है और गलती एयरलाइंस की बता रहे हैं.

There's no policy there that states what is inappropriate with regards to dressing. What they did to her was disrespectful.

Pure harassment! — Queen RoRo the Wicked Soul (@AderonkeOduko) 13 March 2019

वहीं, दूसरे ग्रपु का मानना है कि एमिली ने वाकई रिवीलिंग ड्रेस पहना हुआ है. ऐसे में क्रू मेंबर ने अगर उनसे कहा कि आपको खुद को ढंकने की जरूरत है तो इसमें कोई गलती नहीं है.

Thomas Cook was 100% right to throw you off the plane. — Andre Bue (@BueAndre) 13 March 2019

You probably made a scene with your refusal & stubbornness....it shouldn't have gotten that bad... — PAO3 (@GboyegaOgunnubi) 13 March 2019

Yes...if the airline say it's inappropriate, then it is....End of story.. — PAO3 (@GboyegaOgunnubi) 13 March 2019

विवाद बढ़ने के बाद एयरलाइंस की तरफ से बयान जारी कर माफी मांगी गई. कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि इस घटना को बेहतर तरीक से डील किया जा सकता था और एमिली के साथ हुई परेशानी से बचा जा सकता था. थॉमस कुक एयरलाइंस की कोशिश होती है कि पैसेंजर्स के आउटफिट को लेकर सहयात्रियों को किसी तरह की दिक्कत न हो. हमारे क्रू मेंबर्स के लिए कभी-कभी यह काम बेहद मुश्किल और पेंचीदा हो जाता है और बात बिगड़ जाती है.