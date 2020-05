रेलवे का बड़ा फैसला, कल से खुलेंगे टिकट बुकिंग काउंटर, एजेंट भी बुक कर सकेंगे टिकट

नई दिल्ली: रेलवे ने टिकट बुकिंग काउंटर खोलने को हरी झंडी दे दी है. इसके साथ ही, कॉमन सर्विस सेंटर और एजेंट को टिकट बुक करने की अनुमति दे दी है. रेल मंत्रालय ने एक आदेश जारी करके कल से सभी जोनों के जीएम को बुकिंग काउंटर खोलने को कहा है. रेल मंत्रालय ने सभी जीएम को कहा है कि वह जरूरत के लिहाज से तय करें कि कहां कितने रिजर्वेशन काउंटर खोलना है. हालांकि, रेलवे ने यह साफ किया है कि श्रमिक ट्रेनों के यात्रियों का कंट्रोल अभी भी संबंधित राज्यों के हाथ में रहेगा.

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देशभर के करीब 1.7 लाख 'कॉमन सर्विस सेंटरों' पर ट्रेन टिकटों की बुकिंग शुक्रवार से बहाल होगी. 'कॉमन सर्विस सेंटर' ग्रामीण और दूरस्थ स्थानों पर सरकार की ई-सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले केंद्र हैं. ये सेंटर उन स्थानों पर होते हैं जहां कम्प्यूटरों और इंटरनेट की उपलब्धता बहुत कम है या नहीं है. मंत्री ने यह भी कहा कि अगले दो से तीन दिनों में कुछ स्टेशनों में काउंटरों पर भी बुकिंग शुरू होगी.

Railways has decided to open Counters for booking reserved tickets in a phased manner

To start with, counters at major stations will be opened from Tomorrow, 22nd May

Measures for social distancing will be implemented . Hygiene & sanitation of the booking offices will be ensured

— SouthWestern Railway (@SWRRLY) May 21, 2020