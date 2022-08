UPI ट्रांजैक्शन्स ने तोड़े रिकॉर्ड्स! जुलाई महीने में इतने अरब लोगों ने किया लेनदेन

UPI Transaction Record: देश में इस वक्त एक बड़ी तादाद में लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ रहे हैं. ऐसे में यूपीआई में तेजी देखी गई है. पहले लोगों के पास सिर्फ कैश और कार्ड का ऑप्शन हुआ करता था लेकिन फिर UPI को भी एक बेहतर ऑप्शन के रूप में देखा जाने लगा. बता दें कि इस UPI की धूम अब इतनी ज्यादा है कि जुलाई महीने में ही 6 अरब UPI ट्रांजैक्शन हुए हैं.

PM मोदी ने किया ट्वीट

This is an outstanding accomplishment. It indicates the collective resolve of the people of India to embrace new technologies and make the economy cleaner. Digital payments were particularly helpful during the COVID-19 pandemic. https://t.co/roR2h89LHv

— Narendra Modi (@narendramodi) August 2, 2022