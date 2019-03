माल्या को सताने लगा जेल जाने का डर, कहा- 1992 से मैं ब्रिटेन का निवासी

नई दिल्ली: भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत लाने के लिए भारतीय जांच एजेंसियां पूरी कोशिश कर रही है. बहुत हद तक इसमें सफलता भी मिली है. माल्या को अब लगने लगा है कि बहुत जल्द उसे भारत लाया जाएगा. रविवार (31 मार्च) सुबह-सुबह उसने दो ट्वीट कर अपनी बार सामने रखी. उसने कहा कि मैं 1992 से इंग्लैंड का निवासी हूं. इस तथ्य का इंकार किया जा रहा है और मुझे भगोड़ा घोषित किया जा रहा है.

माल्या ने ट्वीट कर कहा, "भारत में मेरी इमेज एक पोस्टर ब्वॉय की तरह बना दी गई है. इस बात की पुष्टि खुद पीएम मोदी कर चुके हैं. मैंने पीएम मोदी के हालिया इंटरव्यू को देखा. उस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मेरा नाम लेकर कह रहे हैं कि बैंकों के मेरे ऊपर 9000 करोड़ रुपये का कर्ज है, लेकिन सरकार ने उनकी 14000 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच किया है. मतलब साफ है कि मैंने जितना लोन लिया था उसकी रिकवरी हो चुकी है. रिकवरी होने के बावजूद बीजेपी के प्रवक्ता अपनी राग गाते रहते हैं और मुझे भगोड़ा बताया जाता है.

Saw PM Modi’s interview in which he takes my name and says that even though I owe Rs 9000 crores to Banks, his Govt has attached my assets worth Rs 14,000 https://t.co/PabfqYtncb the highest authority has confirmed full recovery. Why do BJP spokesmen continue their rhetoric? — Vijay Mallya (@TheVijayMallya) 31 March 2019

पिछले दिनों माल्या के शेयर बेचकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 1008 करोड़ रुपये जुटाये थे. माल्या के यूनाइटेड ब्रुअरीज होल्डिंग्स लिमिटेड (यूबीएचएल) के शेयरों की बिक्री से ये पैसे आए थे. इन शेयरों की बिक्री DRT द्वारा की गई.

I humbly submit that my assertion that I am a poster boy is fully vindicated by the PM’s own statement about me (by name)that his Govt has recovered more than what I allegedly owe the Banks. Fact that I have been a UK resident since 1992 ignored. Suits the BJP to say I ran away. — Vijay Mallya (@TheVijayMallya) 31 March 2019

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसियों ने माल्या के शेयरों को जब्त किया था. ये शेयर Yes Bank के पास पड़े थे. कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर DRT ने यह कार्रवाई की थी.

So much so for branding me a thief who stole PSU Bank money and ran away. Banks have made a substantial recovery in the past and also today. All included in my settlement proposal too. Damned if you do and Damned if you don’t is how I am treated. — Vijay Mallya (@TheVijayMallya) 27 March 2019

इस कार्रवाई के बाद भी माल्या ने ट्वीट कर कहा था कि मुझे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है. इसके बावजूद, बैंकों ने कर्ज का बड़ा हिस्सा रिकवर कर लिया है. जिस तरह से रिकवरी की जा रही है, वह मैंने अपने सेटरमेंट प्रपोजल में भी डाला था. लेकिन, यहां मनमर्जी हो रही है और मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है.