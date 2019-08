6 अगस्त से Vistara शुरू कर रही इंटरनेशनल सर्विस, इस देश के लिए पहली उड़ान

नई दिल्ली: भारत की एकमात्र पूर्णकालिक निजी कैरियर सेवा प्रदाता विस्तारा (Vistara Airlines) की योजना इस साल के अंत तक अपने अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में थाईलैंड और नेपाल को भी जोड़ने की है. एयरलाइन उद्योग के सूत्रों के अनुसार, छह अगस्त से अंतर्राष्ट्रीय संचालन शुरू कर रही एयरलाइन इसके बाद अपनी वैश्विक उपस्थिति को तेजी से बढ़ाएगी. एयरलाइन दुबई में विमानन सेवा शुरू करने के बाद बैंकॉक और काठमांडू में भी संचालन शुरू कर सकती है. विस्तारा के नाम से प्रसिद्ध टाटा एसआईए एयरलाइंस ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह 21 अगस्त से दुबई के लिए उड़ानें शुरू करेगी. दुबई विस्तारा का दूसरा विदेशी डेस्टिनेशन बन जाएगा.

विस्तारा छह अगस्त को दिल्ली से सिंगापुर तथा सात अगस्त को मुंबई से सिंगापुर की उड़ानें शुरू कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कदम रखने के लिए तैयार है. डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशंस के अलावा, विस्तारा ने दुनियाभर की लगभग 25 एयरलाइंस के साथ इंटरलाइन समझौता किया है और सिंगापुर एयरलाइंस, सिल्कएयर, ब्रिटिश एयरवेज, जापान एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरलाइंस के साथ कोडशेयर समझौता कर लिया है.

2 days to go for our inaugural flight to Singapore, the ultimate cosmopolitan city! Tune in on 6th August to see everything we have planned to celebrate this milestone. #SingaporeOnVistara pic.twitter.com/Rr8lD5wx6W

— Vistara (@airvistara) August 4, 2019